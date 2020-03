LA LITTÉRATURE SURVIVRA (NOUS NON)

Comme le disait Didier Super de toute manière “On va tous crever/ On va tous crever / La fin du monde nous attend/ Et nous on fait la fête tout le temps”. Un constat alarmiste qui est pourtant confirmé à chaque annulation de grand événement culturel en faveur de la psychose collective. Pas besoin du salon du Livre! A bas le Paris Manga Show! Plus de Salon du tatouage! “Tout ça c’est de la culture de gauchiste et de toute manière ça rapporte pas d’argent”. Les matchs de foots en revanche se portent bien, remplis jusqu’à la garde par des transports en communs blindés.

Alors que l’inexorable décadence de l’esprit humain est confirmée par la chute des ventes de Corona en Amérique, je me suis dit qu’il était peut-être temps de parler littérature. Après tout si on ne peut pas se gaver de petits fours dans des allées bondées remplies de profs de lettres pudibonds, si on ne peut pas jouer à cache-cache avec des auteurs indépendants qui cherchent à placer leur roman semi-autobiographique, nous lirons!

A domicile si possible, c’est toujours moins risqué.

J’espère que vous pardonnerez mon ton acerbe (et que je n’embrasse plus pendant l’amour), je viens de me relire “La Peste” de Camus. A l’instar de la série “The Walking Dead”, les zombies en moins, ce roman publié en 1947 rappelle que les épidémies et les guerres sont le grand catalyseur des comportements humain. Il met en parallèle la peste et la guerre, qui partagent toujours quelques saints et beaucoup de pillards. C’est loin d’être subtil mais comme le rappelle Camus dès l’épigraphe (emprunté au Robinson Crusoé de Daniel Defoe:) “Il est aussi raisonnable de représenter une espèce d’emprisonnement par une autre que de représenter n’importe quelle chose qui existe réellement par quelque chose qui n’existe pas” . La Peste disparaît comme elle est venue: sans prévenir, ne laissant aux survivants que des cicatrices et le poids de leur mémoire, le tout bercé par le silence assourdissant de tous les voisins manquants.





ALORS QUE L’INEXORABLE DÉCADENCE DE L’ESPRIT HUMAIN EST CONFIRMÉE PAR LA CHUTE DES VENTES DE CORONA EN AMÉRIQUE, JE ME SUIS DIT QU’IL ÉTAIT PEUT-ÊTRE TEMPS DE PARLER LITTÉRATURE.