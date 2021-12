« LA CRÉATIVITÉ SANS LIMITES  ! »

Vitaa et Gims, ambassadeurs de la vidéo du futur ? Dans leur clip, entièrement filmé via un smartphone OPPO Reno6, les deux artistes sont réunis en l’honneur de cette nouvelle série. Julian Clobus, directeur marketing de la marque, nous présente ce projet high-level.

Huit ans après leur dernière collaboration, vous replacez le duo Vitaa-Gims sous les projecteurs. Pourquoi les avoir choisis ?

Julian Clobus : Vitaa et Gims sont devenus en quelques années des figures incontournables de la scène musicale française. Ils sont, à nos yeux, les porte-paroles idéaux pour inspirer les jeunes talents et les encourager à mettre à profit leur créativité. Le tout grâce à cette nouvelle gamme de smartphones OPPO : la série Reno6. Nous avons fait le pari de les réunir huit ans après leur dernière collaboration afin de susciter de vives émotions auprès des Français avec, comme fil rouge, notre campagne « Derrière Chaque Portrait, Une Émotion ». À travers cette opération unique, nous souhaitons montrer à tous les jeunes talents qu’ils peuvent réaliser du contenu de qualité avec un outil à portée de main. Et le résultat est au rendez-vous. Le clip, révélé le 19 novembre, a déjà atteint plus de 2,6 millions de vues !

En quoi Gims et Vitaa sont-ils les visages parfaits pour présenter cette nouvelle série ?

Ils sont les porte-voix de cette nouvelle génération d’utilisateurs créatifs ultra-connectés. Cela nous paraissait alors évident de collaborer avec eux afin d’illustrer les capacités photos et vidéos de la série Reno6. Rien de tel que l’élaboration d’un clip pour développer l’imaginaire, susciter des émotions et inviter à l’évasion. Porteurs de messages d’espoir, de positivité, ils restent des précurseurs qui vont inspirer et encourager les prochaines générations à créer du contenu grâce à un smartphone.

Comment la rencontre s’est-elle passée ?

Très simplement. Nous leur avons proposé le projet artistique et ils ont accepté. S’en est suivi tout le processus créatif autour de l’écriture du titre « Prends ma main », et le challenge technique de tourner le clip au OPPO Reno6 Pro. Autant OPPO que le duo, chaque partie a dû sortir de sa zone de confort !

Est-ce qu’il a été facile de les réunir après tout ce temps ?

Même si leur dernière collaboration officielle date, ce sont deux artistes influents de la scène musicale française. Ils communiquent quotidiennement et se croisent très régulièrement lors d’événements. Quand deux personnes s’apprécient déjà et aiment créer ensemble, les réunir est assez simple. OPPO a seulement été la petite étincelle pour accélérer le rapprochement.

Comment ont-ils réagi quand vous leur avez expliqué le projet ? Ont-ils été surpris et séduits par le concept ?

Gims et Vitaa ont été très réceptifs à nos propositions et ont su réinterpréter à leur manière l’esprit de notre campagne. C’était très important pour nous qu’ils se retrouvent dans nos idées et qu’ils puissent co-créer l’histoire avec nous. Cela fait maintenant plusieurs années que les smartphones sont devenus de véritables accessoires créatifs, connectés et ultra-performants. Passé la surprise, il suffit de prendre en main l’OPPO Reno6 Pro quelques minutes pour comprendre qu’il sera à la hauteur du challenge.

Intriguant… Et qu’est-ce que le smartphone apporte à la vidéo par opposition à la bonne vieille caméra classique ?

Je ne dirai pas que c’est une question de gain de temps, mais plutôt d’agilité. Le bénéfice utilisation réside dans la flexibilité de la prise en main de l’OPPO Reno6 Pro face à une caméra professionnelle. Le cameraman est plus agile et devient multitâche. Il peut notamment passer du mode vidéo au mode photo en quelques clics dans le but de vérifier ses plans ou encore de faire des essais. La possibilité de multiplier les angles caméra devient tout de suite un jeu d’enfant tout en permettant d’apporter des plans en mouvement plus libres en raison tout simplement de la légèreté du matériel.

Quels sont les trois points forts de l’OPPO Reno6 Pro ?

La charge rapide : pour gagner en liberté. Le téléphone passe de 0 % à 100 % en seulement 28 minutes. Les fonctionnalités photo et vidéo exclusives pour un rendu professionnel propulsé par l’IA afin de partager tous ses meilleurs moments. Le design et les matériaux premium : pour avoir un véritable accessoire de mode original au creux de la main.

Aujourd’hui, même dans le journalisme, on filme de plus en plus au smartphone. Pensez-vous que c’est l’avenir de la vidéo ?

Le smartphone est devenu un outil indispensable du quotidien. Moi-même, je communique, répertorie et crée avec, il me suit partout ! Avec ses fonctionnalités proposées, toujours plus avancées, toujours plus précises, il nous est permis d’ouvrir le champ des possibles. Nos smartphones sont vraiment faits pour durer, ils sont pensés comme des outils dont le but est de faciliter le quotidien de nos utilisateurs. Flexibilité et performance sont nos maîtres-mots. Et notre credo : enrichir l’expérience de l’utilisateur. Chaque mois, c’est plus de 70 millions de personnes qui utilisent cette série. Elle a déjà permis de capturer plus de deux milliards de photos et 200 millions de vidéos. Grâce aux puissantes capacités IA d’OPPO, la nouvelle série Reno6 5G permettra à chacun d’enregistrer des portraits vidéo comme jamais auparavant et de profiter de fonctionnalités à la pointe de l’industrie. Proposer les outils les plus adaptés pour encourager nos utilisateurs à laisser libre cours à leur créativité, est une source de motivation sans limite !





Par Valentine Jalote