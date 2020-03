FORESTI AUX CÉSAR : VIVE LE PLACEMENT PRODUIT ?

Et si, derrière le ton « féminisme pour bac à sable » de la prestation de Florence Foresti aux César, se cachait une remarquable campagne de comm’ ? Explications.

Heure de gloire pour le brand-content de luxe ! En arrivant sur la scène de la Salle Pleyel ce vendredi 28 février, Florence Foresti se sait attendue au tournant. Mais comment pouvait-elle refuser ? Habituée jusque-là aux méandres les plus cheapouilles du showbiz, elle rejoint ce soir un club sélect et stylé. Celui d’Antoine de Caunes, d’Edouard Baer, de Valérie Lemercier… Ce moment, Floflo l’a attendu toute une carrière.

Celle qui ne pensait jamais collaborer avec une quelconque marque de luxe (quand on a une image de CSP-, on s’attend plutôt à un coup de fil de Kiabi), la voici habillée par les créateurs haute-couture Alexandre Vauthier et Delphine Manivet, chaussée en Sergio Rossi et Louboutin, et parée par Pomellato. Et armée d’une bagouse à 4400€ (1) ou un bracelet à 7500€ (2) au poignet, c’est tout de suite plus classe pour pointer du doigt…

S’est-elle laissée enivrer par cette association mirifique avec Pomellato ? Le créateur italien de joaillerie ayant adopté une comm’ « engagée » depuis peu, ses vannes tombent pile poil. La CEO, Sabina Belli – débauchée en 2015 de Bulgari (LVMH) – prend la cause de ses « semblables » à coeur…

La preuve : la marque a lancé sa campagne « Pomellato for women », en l’honneur de la journée de la femme, starring Cate Blanchett, Jane Fonda, et quelques autres, représentantes de la « communauté de femmes authentiques », chacune ornée de parures de la marque, toutes luttant dur pour l’inclusion (et une bonne retouche photographique). Leur bottom-line ? Se demander « qui n’est pas présent dans la pièce ».

Alors quand Foresti balance ses « Atchoum », ses « Popol » (des vannes co-écrites avec Jérôme Daran et Pascal Series, ses coauteurs habituels, et Maroussia Dubreuil, journaliste à SoFilm et au Monde), la maîtresse de cérémonie véhicule parfaitement le message de son partenaire, incarnant à merveille le « leadership féminin »…

Effet inespéré : le succès retentissant de la folle cérémonie qui fera faire le tour du monde aux images de la soirée. Foresti, Pomellato et les César : un triplé gagnant ?



(1) Bague Nudo, quartz rose

(2) Bracelet, collection Fantina



Par Violaine Epitalon