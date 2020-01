ETIENNE CARBONNIER : « Je n’étais pas doué pour la presse écrite »

CV_

Des études de droit abandonnées pour rejoindre l’Institut Français de Presse, suivi d’un passage, pour ce Parisien pur jus, par le mag auto chic Intersection (« mais je n’étais pas doué pour la presse écrite »), un autre à C à vous (France 5) à rédiger des questions pour Alessandra Sublet puis Daphné Bürki… Quel parfait apprentissage pour rejoindre, il y a maintenant huit ans, Yann Barthès sur Canal (à l’époque Le Petit journal, aujourd’hui Quotidien sur TMC)…

Disciplines_

Cet adepte des sports méconnus anime deux chroniques : « Canap’ » – axé médias et télé – et la plus sportive « Transpi’ » – il y suit les concours d’ouverture d’huîtres (oui, ça existe), de sexy-pétanque, de chess-boxing…

Fan de sport ?_

« Ma chronique, c’est plus du divertissement qu’autre chose. C’est pas une émission pour les pros. On cherche à ce que ce soit bienveillant et un peu moqueur. De mon côté, je me limite aux pompes dans ma chambre et au foot le week-end, pour ne pas oublier les bases ! Ce que j’adore vraiment c’est la politique, lorsque je suis arrivé je faisais “Les foufous de l’Assemblée”. »