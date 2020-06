DIS-MOI COMMENT TU CONFINES…

RARES ACCÈS HORMONAUX

Si ma vie à l’origine ressemblait peu ou prou à celle que tout un chacun s’est vue imposer, les sorties représentaient pour moi l’indemnisation de ma solitude et j’en jouissais en bonne et due forme. En tant que « célibataire endurcie », j’assume complètement ne leur trouver aucun intérêt si elles sont dispensées de flirt ou de garçons à embarquer, au risque de générer plus ou moins de regrets. Aussi, en dépit de leur caractère fragilisant, les sorties catalysent chez moi une libido digne de ce nom. Or, sans perspective de retour à la normale, mon désir sexuel a claqué la porte. Par protocole, ennui et en réponse à de rares accès hormonaux, la fréquence de mes séances de masturbation ne dépassait pas les trois fois par semaine au cours du premier mois.

La prévision du 11 mai a réveillé simultanément deux garçons à qui je m’étais tacitement promise. Cette même date a rendu nos échanges de textos autrefois allusifs et spéculatifs beaucoup plus clairs.



« SANS PERSPECTIVE DE RETOUR À LA NORMALE, MON DÉSIR SEXUEL A CLAQUÉ LA PORTE. »



Mon deuxième et dernier mois m’a donc plongée dans le continent opaque des conversations épistolaires. Pour empêcher mon monde de tourner autour de la réponse de Jean à ma question « As-tu fait du kitesurf autre part qu’à Jericoacoara ?», je faisais le ménage dans les recoins les plus improbables de mon appartement plutôt que de m’adonner aux casse-têtes stériles des puzzles. Par la force des choses, le soin avec lequel je m’efforçais de corser mes messages et l’attente des siens a un soir fait bondir mon appétit sexuel de l’adynamie.

Sous une douche brûlante et stratégiquement longue, alors que j’inspectais les carreaux au mur que j’avais passé l’après-midi à astiquer, devinant les contours de ma bouche outrageusement mouillée, tout en m’attrapant par les cheveux, j’ai embrassé langoureusement la surface réfléchissante et j’ai poussé de petits gémissements pour imaginer se soulever la bite de Jean entre mes jambes. Je me suis séchée dans un silence austère et ai commencé à me masturber trois fois par jour.