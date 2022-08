Zhenni Wu et Lea Li Phuong de A2Z gallery sont venues en voisines

Mathias Malzieu coule quelques secondes de bonheur entre Daria Nelson et Olivia Ruiz !

Je dézoome : Mathias Malzieu bien entouré entre Daria Nelson et Olivia Ruiz mais il ya aussi Cali et André Manoukian !! Quelle photo de family !

La Galeriste Sigrid De Montrond en mode incognito et l’artiste Corinne Fhima en mode « L’école est finie »

Oh oh Francesco Maio fait une OPA sur Myriam Charleins

Catherine Mathivat la tenancière des Deux Magots et ses joyeux habitués, Cali, Carole Fernandez, Romane Cerdane Coco Cali and co