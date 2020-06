David Vermeulen : « Les Célibataires préfèrent l’authentique ! »

DATING 2020

Le fondateur de l’appli’ de rencontres The Inner Circle en est convaincu. Depuis le confinement, les célibataires sont de plus en plus sélectifs… Explications.

Quelles leçons tirez-vous de ces derniers mois, quand une large partie de la planète – y compris des millions de célibataires – s’est retrouvée en confinement ?

David Vermeulen : La chose la plus intéressante que nous ayons appris est que les célibataires veulent toujours avoir des dates – même en étant confinés. C’était marrant de voir à quel point nos membres pouvaient se montrer créatifs, comme faire de la cuisine ensemble (sur Zoom !). Ils ont été nombreux à trouver des idées amusantes pour se connecter entre eux, tout en restant à la maison. D’ailleurs, depuis le début du mois de mars, nous avons constaté une augmentation de 31% dans les appels entre matchs, sur Skype ou sur Zoom.

Et comme Netflix, vous avez connu une montée subite d’utilisateurs ces derniers temps ?

Absolument ! Nos membres se sont matchés et swipés comme jamais. Globalement, notre activité est en hausse de 25%. J’aime penser que nous avons rendu la « distance sociale » plus sociable.

Vous êtes présents partout dans le monde. Quelles sont les spécificités de l’utilisateur français ?

Alors, nous avons plus d’utilisatrices que d’utilisateurs en France – ce qui est assez inhabituel pour une application de rencontres. Quant aux événements que nous organisons, nos utilisateurs français les aiment plus intimes. Qu’ils aient lieu dans des endroits exceptionnels, et qu’ils puissent y discuter et se mêler entre eux un maximum. Beaucoup d’autres pays préfèrent les grands événements, les lieux plus bruyants, alors qu’à Paris, nous devons sélectionner des endroits plus intimes.

En quoi votre vision du « dating sélectif » diffère-t-elle de celle d’autres applis de rencontre ?

Chez Inner Circle, nous sommes connus pour notre processus de sélection, mais ce n’est pas non plus une porte secrète vers un club sélect. Nous filtrons les demandes d’adhésion pour vérifier qu’il s’agit bien de personnes sérieuses, nous écartons les faux profils, les escrocs, les spammeurs… L’idée est de permettre à tout utilisateur de trouver quelqu’un à la recherche d’une vraie date, ce qui permet d’éliminer la fameuse « swipe-fatique » associée à d’autres applis…

Post-confinement, les utilisateurs choisissent-ils plus soigneusement leurs dates ?

Les célibataires prennent certainement plus de temps pour apprendre à se connaître, et je suis sûr que ça aura un impact positif ces prochains temps. Dans notre récente étude, State of dating, 59% des célibataires disent qu’ils font davantage attention aux liens qu’ils créent avec les autres, et 56% pensent que cette période aura une influence positive sur le dating à venir. Et près d’un quart des personnes sondées disent être plus ouvertes à l’idée d’entamer une relation sérieuse depuis. Les célibataires préfèrent le sérieux et l’authentique !

Et quelles sont les « résolutions » prises les membres ?

Nous avons tous eu beaucoup de temps pour nous poser et vraiment réfléchir ces derniers temps. Pour beaucoup, ce confinement a été l’occasion de réfléchir à ce qu’ils veulent vraiment, à ce qu’ils aiment faire et à ce qu’ils comptent faire quand tout sera fini. Nos profils sont conçus pour montrer la personnalité et aider les célibataires à trouver d’autres personnes partageant les mêmes idées qu’elles. Alors très logiquement, les célibataires se disent qu’ils veulent vraiment trouver le partenaire idéal – pour eux – dans les semaines et les mois à venir.

Comment Inner Circle s’adapte-t-il pour y répondre ?

Nous prenons votre vie sentimentale au sérieux ! Tout le monde sur l’application souhaite faire des rencontres, ils ont mis beaucoup d’efforts à établir leur profil et ils sont tous authentiques. Dans un marché avec d’autant d’applis de dating, nous sommes vraiment fiers de pouvoir leur garantir cela.

Et quel conseil donnez-vous à quelqu’un qui se met ou se remet au dating ?

Être soi-même ! Créer soigneusement son profil, mettre ses meilleurs atouts en avant et ne pas avoir peur d’apprendre à connaître les gens. Les rencontres se feront bien évidemment hors appli, mais c’est quand même une bonne idée de discuter au téléphone ou vidéo avant le premier rendez-vous…

www.theinnercircle.co

Entretien Laurence Rémila