DAVID LISNARD : « LA NOUVELLE RÉSISTANCE ? FAIRE RAYONNER LA CULTURE ! »

C’est la sanction d’une politique que vous avez menée, notamment face à la débâcle administrative cet hiver. Certains élus ont fait la différence. Vous avez lancé la fabrication de masques, transformé le Palais des Festivals en lieu d’accueil pour les SDF, c’est un travail très perceptible.

La crise liée au Covid-19 n’a pas été un changement mais un marqueur, et parfois un accélérateur de ce que l’on vit d’habitude. Il y a beaucoup d’élus, particulièrement les maires, quelle que soit leur génération, leur couleur politique, leur classe sociale, qui font leur boulot correctement. Nous sommes des praticiens car on combine la décision et la documentation. Une période de crise implique de prendre les décisions dans l’action, dans la mitraille, quand on n’a pas de recul, je pense aux inondations meurtrières à Cannes en octobre 2015. Il faut prendre ces décisions très vite et faire en sorte qu’elles soient cohérentes, et donc se documenter en même temps. Beaucoup d’administratifs ne prennent pas des décisions et ouvrent des parapluies, pour se protéger eux-mêmes au lieu de protéger la population, ou alors nous avons des experts, plus ou moins autoproclamés, qui commentent. Le fait de combiner la prise de renseignement et la prise de décision c’est ce qui fait toute la noblesse des mandats locaux. On est dans une communauté d’expérience, c’est Pierre Manent qui dit ça, la commune, c’est ce qu’il y a en commun. Aujourd’hui c’est la seule institution qui tient encore, qui crée de la confiance entre des individus qui ont des parcours différents. On arrive encore, dans les communes, à créer du Bien Commun, c’est à dire à mettre ensemble des personnes qui dépassent leur essentialisme et c’est ce qui est beau. Aujourd’hui, on est face à une crise mondiale de la démocratie. Elle était l’horizon indépassable il y a vingt ans, elle est redevenue minoritaire, ce qui pose la question de sa crédibilité et de son efficacité. C’est le grand défi de l’époque, avec le numérique et l’environnement, mais la France a des défis supplémentaires : l’explosion sociale, la perte de la nation et la crise économique, qui n’est pas seulement conjoncturelle, car nous avons un problème de création de richesses.





« EN FRANCE, CE SERAIT BIEN QU’ON SOIT FIERS DE CE QUI MARCHE. »



Dans cette époque où il y a une dictature de l’émotion et de l’indignation, arriver à reconstruire du sens collectif positif est très difficile, et cela passe par la commune. Au niveau local, on arrive encore à créer de la délibération, à prendre des décisions et à les assumer. Au plan national, je crois que c’est tout à fait possible, il faut savoir dépasser les effets d’émotion instantanée, d’indignation, l’actualité continue, tous ces biais cognitifs qui sont amplifiés par les réseaux sociaux, et arriver à incarner une constance : quand il y a de la confiance, une efficacité collective émerge. S’il n’y a plus de confiance, ça se délite, c’est ce qui se passe au plan national, et je ne suis pas très optimiste.