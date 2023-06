CORALIE NYANGO, CRÉATRICE INSPIRÉE « TOUT TOUTE SEULE ! »

À seulement 23 ans, la designer Coralie Nyango est à la tête de la marque intello-pop Galerie Emprise, un one-women project où elle milite avec des pièces uniques.

Tu t’es fait remarquer avec ta cagoule puffy conçue pour protéger des ondes d’Instagram, et tu viens de sortir le t-shirt « Reminder IG is not real life ». Tu es en croisade anti-Insta ?

Coralie Nyango : Quand même pas ! Je voulais avoir une sorte de slogan qui marque les esprits, et s’agrippe… un peu comme les notifications d’Instagram. En écrivant ce message sur des pancartes, des t-shirts, et différents accessoires, j’espère rappeler qu’Instagram, ce n’est pas la vraie vie.

Pourquoi ce sujet pour une première collection?

Je voulais parler de la constante comparaison, de la perte de confiance en soi qu’induit ce réseau. J’avais fait un questionnaire, posté en story, et énormément de réponses m’expliquaient un mal-être dû au décalage avec le corps parfait et idéalisé par les réseaux. Et moi, comme beaucoup de mes copines, je suis aussi passée par là.

Les designers qui te donnent envie de créer ?

Je dirais Rei Kawakubo, styliste et fondatrice de la marque Comme Des Garçons. Elle m’inspire énormément, son travail est ancré dans l’art et la construction du vêtement. Elle montre ce qu’elle veut montrer et ça s’arrête là ; elle s’en fout de l’image. Je pense que je suis un peu comme elle !

Tu travailles en ce moment sur un nouveau projet : Ruffles. De quoi parle-t-il ?

De toutes ces choses qu’on essaye d’accomplir, mais qu’on n’arrive jamais à réaliser. C’est un thème à la fois personnel et universel car on a tous des projets en cours, mais faute de temps, de moyens ou par flemme, on ne les fait pas aboutir.

Et tout est handmade ?

Oui, c’est moi qui fais toutes les pièces à la main. Je couds, je fais les patrons, je m’occupe du site web, de la com… je fais tout toute seule !

Et pourquoi ce nom de marque, Galerie Emprise ?

J’adorerais ouvrir une galerie pour pouvoir exposer mes créations et expliquer mes recherches et mes concepts. Dès le début, je savais que je ne voulais pas rester axée sur la partie vente de vêtements, mais plutôt faire une mode conceptuelle qui me permettrait de montrer, raconter ou dénoncer.

La mode, ça sert ou doit servir à quoi?

Ça sert à parler de soi, à raconter son histoire, à ajouter sa touche d’originalité.

Aujourd’hui, le made in France c’est possible ?

Le made in France est envisageable, mais il faut qu’on valorise le fait-main, qu’on donne plus d’opportunité aux jeunes designers et qu’on arrête de consommer juste pour suivre une trend, mais plutôt suivre son instinct et s’habiller comme on veut !

Par Anna Prudhomme

Photo Axel Vanhessche