COKE EN FRANCE : ET SI LA COCAÏNE DEVENAIT LÉGALE ?

Plus sûre, moins chère et sous contrôle médical, la C pourrait être légalisée dans… 20 ans ! Un projet fou censé mettre fin au trafic et mieux soigner les malades (ou pas). Problème : on n’a toujours pas de traitement efficace. Et les cokes de synthèse font des ravages…Enquête sur la blanche du futur, celle que vous ne prendrez surtout jamais.





« C’EST L’INTERDICTION QUI TUE LES PEUPLES, BIEN PLUS QUE LES DROGUES. »



Octobre 2038, Passage Beslay, Paris 11è. La pendaison de crémaillère bat son plein chez Bastien S. et Romane P.. Quelques heures plus tôt, le couple est passé à la pharmacie du boulevard Voltaire prendre 2 grammes de cocaïne pour la soirée. Une poudre « légale » vendue 15 euros le gramme, produite et testée par les labos de l’Université de Saclay (Essonne) en partenariat avec l’Agence Nationale de Santé (ANS), et disponible dans la limite de 5 grammes par mois et par foyer, contre une obligation de suivi médical et thérapeutique. Les dealers ? La plupart ont suivi une formation d’État, travaillent avec un numéro de Siret et ont pignon sur rue ! Leur coke est souvent moins bonne et plus chère qu’en pharmacie. Mais beaucoup n’en vendent quasiment plus, préférant se concentrer sur les accessoires (lames, cuillères à renifler, balances) et les rééditions de pailles vintage, nettement plus rentables. Le trafic ? Il a changé d’orbite, s’est déplacé sur les vieux best-sellers de la contrebande : l’héroïne, les armes, les données sensibles. La consommation ? En hausse mais avec moins de victimes et plus de patients soignés grâce à une meilleure qualité du produit (c’est la France qui fournit) et une visibilité accrue des usagers. Les flics ? Toujours au top ! Mais dans la lutte contre les vraies mafias, les criminels, les escrocs, les véreux de la finance, les violeurs de chèvres. Les effets secondaires ? Toujours la même merde : flatulences, hépatites B, impuissance, paranoïa, arrêt cardiaque, psychoses, névroses, nécroses et tout un tas de trucs pas très frais en « ose »… À tel point que beaucoup commencent à se demander s’ils ne devraient pas arrêter les frais et se remettre dare-dare au gigot. Voici le scénario improbable auquel vous n’assisterez peut-être jamais (surtout si vous sucrez déjà un peu les fraises) : la dépénalisation de la cocaïne (et du cannabis) et sa légalisation « contrôlée », c’est à dire distribuée par le gouvernement et encadrée par des professionnels de santé, telle qu’elle pourrait se produire dans vingt ans (lire l’interview d’A. Kaufmann).