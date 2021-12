LA CHRONIQUE DE SACHA ET AUGUSTIN : C’EST COMMENT… LE CANDIDAT ZEMMOUR ?

• Un des pays modèles d’Éric Zemmour est le Japon. Vous savez ce que ça veut dire ? Que s’il est élu un jour président, on pourrait avoir une forêt de suicides en France ! Pourquoi pas en forêt de Chantilly ?

• La version audio du bouquin lue par Laurent Gerra qui imite Pétain.

• À défaut d’être élu, son programme pourrait être appliqué au parc France Miniature.

• Son plaidoyer pour des cellules de prisons plus Feng shui.

• Éric Zemmour est bel et bien en train de réussir son pari d’imposer ses propres thèmes dans la campagne électorale : les trois « I » (Immigration, Insécurité, Industrie) ainsi que les deux « S » (la Santé et les Stones).