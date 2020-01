CÉDRIC O « Les Français ne croient pas assez au progrès. »

French Tech_ Avec les 5 milliards d’euros de soutien à la French Tech sur 3 ans annoncés par Emmanuel Macron en septembre dernier, Cédric O est le plus heureux des politiques : « Le niveau de transformation que sont en train de vivre nos sociétés, nos économies, est inconnu depuis la révolution industrielle, et nous sommes de grands acteurs de cette nouvelle révolution. Les patrons de l’intelligence artificielle des Google, des Facebook, etc. sont tous Français. Le poste de secrétaire d’État au numérique n’a jamais été aussi excitant ! »

2020 ?_

Sa grande mission pour « twenty-twenty » ? L’inclusion : « Il faut continuer à faire société : ça ne peut pas être qu’une certaine élite de la population qui en profite. Les Français sont passés de l’un des pays qui croyait le plus au progrès, à l’un des plus sceptiques. Dans les sondages internationaux, nous sommes l’un des pays qui a le plus peur de l’intelligence artificielle. Il y a une maïeutique et une martingale à réinventer dans le discours et dans les faits. »