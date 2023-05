CANNES FESTIVAL 2023 CLOSING

76 eme Festival de Cannes Le Jury : Le jury : Paul Dano, Denis Ménochet, Damián Szifron et Rungano Nyoni,

76 eme Festival de Cannes Le Jury : Atiq Rahimi, Maryam Touzani, Brie Larson et Julia Ducournau

Ah Eva Longoria assortie au red carpet !!

Le sympa Song Kang-ho Grand acteur Coréen qu'on a même vu dans "Drug King " en méchant Busan Montana !

oh Oh Fan Bing Bing en Phenix queen

Un petit coucou du sommet et puis on rentre en salle pour la ceremonie !

ambiance de la dernière montée des marches avec "Elemental"

Un sourire d'Adèle pour faire revenir le sunshine

Voilà La totale team de "Elemental" pour la photo de classe

Vincent Lacoste, Denise Ream, Adèle Exarchopoulos,et Pete Docter pour le look plain pied

Ici avec Vincent Lacoste Adele est parée pour un show de Belly Dancing

Adele Exarchopoulos grimpe les marches pour "Elemental"

Avec Alison Dickey, John C Reilly salue ses aficionados

Hey DJ Vite met nous « You Never Can Tell » de Chuck Berry" Les Tarentino sont venus pour un concours de Twist"

Benoit Magimel jamais sans Margot Pelletier!

Tran Anh Hung pour "La Passion de Dodin Bouffant" sa femme lTran Nu Yen Khe rejoints par Benoit Magimel et Margot Pelletier

Tran Anh Hung pour "La Passion de Dodin Bouffant" sa femme l'actrice Tran Nu Yen Khe et son regard amoureux

Cannes Film Festival 2023 Prix Special du Jury Tran Anh Hung pour "La Passion de Dodin Bouffant" sa femme l'actrice Tran Nu Yen Khe qu'on a vue dans "L'odeur de la Papaye Verte" et leur fils

Kōji Yakusho est primé pour son role de Hirayama n'est pas une dame pipi mais plutôt un monsieur caca dans “Perfect Days" sa filmographie est impressionante dont "Babel" mon film preferé "Tampopo" un 7 samourais déjantés à la rescousse une veuve tenanciere d'un ramen bouiboui !!

“Wim Wenders aavec Donata Wenders, et à sa gauche Le Cannes Film Festival 2023 Best actor Kōji Yakusho pour son role de Hirayama dans “Perfect Days

Cannes Film Festival 2023 Best actress Merve Dizdar Nuray dans «Les herbes sèches» de Nuri Bilge Ceylan.

Jane Fonda was here !! Je me souviens de son film hilarant "Cat Ballou" avec les twins Lee Marvin !

Le garnd realisateur jponais Hirokazu Kore Eda, ici avec son actrice Sakura Andō recevra le Cannes Film Festival award du Best scenario et... La Queer Palm 2023 pour son film "Monster"

Oh oh ! Est ce que Tim Burton nous fait une promo pour "Beetle Juice 2" ?

Geri Halliwell et ses cavaliers servants Archie Madekwe, et Orlando Bloom

Orlando Bloom fait du "Gran Turismo"

Samy Naceri et sa belle Sofia Athina était en bas du remonte pente !

Non ce ne sont pas des ophtalmos! Grace Shi, Emily Cheong sont les twins GUCCI et non AZERTY

L'excellent Christophe Guillarmé a habillé Delphine Wespiser pour cette ultime montée

Isabeli Fontana trop pressee d'assister à la dernière ceremonie a enfilé sa robe à l'envers !!