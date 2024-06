Cannes 2024 La Magnum Plage Parties

Pascal K Douglas, Louis Pisano, Mattie Poppe benettonnent dans l'"Algeria is Back" Party

Salim Kechiouche is back avec sa jolie partenaire Catalina Del Rosario dans "L'Algeria is Back" Party

Mine de rien La reine de coeur Catalina Del Rosario à plus d'un king ou d'un as dans sa manche

Oumnia Hanader, Mama Bouras and Camilya Hajer Bongars : A Alger, à Cannes ou à Paris les Filles se font des selfifilles ! Dans "L'Algeria is Back" Party

Sara Lalama sultane dans sa veste de broderie Barrock durant L'"Algeria is Back" Party

La DJ La Louve est dans la mouve !! dans "L'Algeria is Back" Party

Il n'y a pas d'"L'Algeria is Back" Party sans Samy Naceri venu en Hubert Pop avec la belle Sofia Athena !

Maxime Effrancey, Adele Haumant and Mehdi Meskar nous la font "Jules et Djinn ! dans "L'Algeria is Back" Party

Jimi Hendrix était venu «préparer» à Essaouira, le concert de Woodstock ilen a profité pour pomper la coupe de tif et les couples de rifs de Jamel Chaibi dans "L'Algeria is Back" Party

Lasse des series TV gnangnans Laetitia Fourcxade se tourne vers le film noir en vrai noir et blanc ! Dans La Maria Party

Giuseppe Maggio n'est pas Jo Dimaggio mari de Marilyn il joue Bernardo Bertolucci dans Maria il bogosse dans un tas de film et surtout au photocall de Maria !

Damned mais c'est Matt Dillon ! Le mec dans "Maria A tout Prix" Euh c'est un autre film! oui Mary c'est la blonde Cameron Diaz et Maria c'est la brune et formidable Maria Schneider !

Matt Dillon en Marlon dans « Maria » Please ne me parlez plus de la scène avec la motte de beurre ! Ma maman va m’engueuler !

Très élégante Elsa Zylberstein silhouette furtivement dans la "Maria" Party

Qui se ressemble s'assemble: Lyas, Raya Martigny !tapissent au photocall en attendant les slows dans la "Maria" Party

C'est la nouvelle actrice pressentie pour le rôle principal de "La Dame dans l'Auto avec des Lunettes et un Fusil"; dans la "Maria" Party

Julie très égayée est venue eà la plage magnum en Vespa Jet ! dans la "Maria" Party

Céleste Brunnquell Qui joue la Confidente de Maria Schneider dans "Maria" est venue en tenue de plage assortie aux transats et aux parfums des glaces magnum ! dans la "Maria" Party

Elliot Grandin, footballeur est venu avec sa femme Amel! dans la "Maria" Party

La réalisatrice de Maria Jessica Palud et l'actrice Céleste Brunnquell en mode tête à tête ! dans la "Maria" Party

En Combi mecano La réalisatrice de Maria Jessica Palud a réalisé un court qui s'appelait "Marlon" mais il ne s'agissait pas d'un film sur le Parrain !dans la "Maria" Party

Luana Duchemin et Jonathan Couzinié jouent dans le dernier Stendhal (aka DJ Henri Beyle) "Le Pink et le Noir" dans la "Maria" Party

Olivier Coursier d'Aaron compose des tas de BO de films et et DJ Nathalie Duchesne va nous mettre des slows pendant les quarts d'heures américains !dans la "Maria" Party

Nathalie Knauf sandwiche entre deux golden girls ! dans la "Maria" Party

Marielle Duigou C'est la prode de "Maria" !!

Je suis sur que Maria Schneider aurait été ravie que Anamaria Vartolomei joue son rôle dans ce "Maria"

Pauline Dusage est une jeune actrice qu'on a vu dans les 3 mousquetaires et dans "Mascarade" de Bedos !

Ah Si Matt Dillon se fourrait des klinex en boules dans les bajoues genre gueule de bouledogue il pourrait jouer dans le prochain "Corleone, Le Retour" !!

Olimpia Melinte est une actrice roumaine ! Elle a joué dans la série "Vlad" Non il ne s'agit pas de Vlad L'Empaleur plus connu sous le nom de Dracula! Nasty Party

Amalia Enache, , Sena Latif, Andreea Vasile et Alexandra Tinjala jouent font les 400 coups au photocall de Nasty !

Irina Antonie est une actrice américaine !et non roumaine ! Nasty Party

Lindsay Nogueira Da Silva est une modele influenceuse elle est venue edans sa décapotable violette ! Nasty Party

Notre Henri Leconte National et son grand pote Mansour Barhami notre tennisman iranien national ! Nasty Party

Voilà les rélisateurs de Nasty: Popescu D Tudor, a director, Cristian Pascariu and Giurgiu Tudor

Nasty Party un film sur le tennisman Ilie Nastase le real Tudor Giurgiu Avec son fils, Stefan Giurgiu, sa mere Aioana Giurgiu et sa femme Andreea Vasile !