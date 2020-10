CAMILLE COMBAL « RALLUMEZ LA TÉLÉ ! »

En arrivant à Paris, tu as été repéré en faisant des scènes ouvertes.

Oui, c’était du stand-up. J’ai eu la chance de rencontrer le patron de Fun au cours d’une conférence. Et j’ai pu entrer à Fun. Ils m’ont d’abord mis au service cadeau, au premier étage. Un jour, j’apprends qu’il y a un stagiaire journaliste qui s’en va et je leur dis que je peux le remplacer. On me demande si j’ai fait une école de journalisme, et moi « bien sûr, école à Marseille… » Je fais des faux mail de potes sur Paint et on arrive à peu près à faire le logo de LJ Marseille. Je commence mon stage, je me mets à écrire les flashs pour Langres, Montpellier et tout. Je peux te dire que les feux de poubelles à Saint-Dizier, j’en ai couvert quelques-uns. On me donne le Nagra pour faire des micro-trottoirs dans la rue. Mais comment ça marche ? Je partais toujours avec de l’assurance mais je ne savais rien faire ! Je ne savais pas monter, j’ai tout appris sur le tas en faisant croire que je m’y connaissais.







Entretien Carla Thorel

Photos Eddy Brière

DA Alexandre Lasnier