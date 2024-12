CACA’S CLUB Les 40 Ans chez Castos

Inès Lucas est là pour nous rappeler que dans les soirées du CACA'S y foisonnaient un tas de chouettes jolies blondes !

Frederic Beigbeder, Charles de Livonnière et Guillaume Rappeneau Le Canal hystérique du CACA'S sont bien là pour souffler les 40 cierges sur le scato d'anniversaire Soirée placée sous le cygne du Gateau chic ou le contraire !

Carine Beigbeder y retrouve sa bande de chouettes copines

Charles Edouard Beigbeder banquier défroqué s'est retrouvé en Abbé Roger Pierre et Carine Beigbeder en Jean Marc Thibault

Buzy Yarol Poupaud est à la fois au juke Box et à la pédale Wah ouah et avec son groupe régale tout le monde de rock and roll endiablés... Pfff Moi j'attends les slows !

Fanfan Bouscasse est bande-velpelée en momie de l'impératrice Néfercolisissimo

Fanfan, Thais Paris et Beigbeder sont les premiers de cordées à twister and shouter

Beigbeder et son smoking impeccablemlent macculé de... nutella (scato chic oblige) fait le chef d'Orchestre pour Yarol Poupaud et son groupe de rockers

Comme au karaoke Thais Paris lit les paroles des chansons sur les lèvres de son idole Yarol Poupaud

Lara Micheli et Frederic guinchent en coeur L'amour comme le Rock ca dure de 7 a 77 ans

Comme la fonction camera de son phone est aphone En catimini Garance Mazeron instagramme de vive voix le fameux et interminable menu Gastronomique de la cantoche Castos, une tuerie, que Mr Jean Castel a commandité à Paul Bocuse

Sidney Carron et Marie Quentin où les Brunes ne Comptent pas pour des Prunes: Tant pis si je suis daltonien !!

Marco Prince des FFF et Fredo King du KKZ

Tout le monde sait que Corti peut mixer à merveille sans les mains !

Ca Guinche chez Castos ! Mais la Bostella aujourd'hui c'est trop mauvais pour l'arthrose et on ne sait pas de quoi est embourbé le dancefloor d'une soirée Scato ... meme chicos !!

Singrid Campion,, Sylvia Rielle, Sidney Carron, Ines Lucas and Co voilà les irréductibles blondes au carré

Yves de Roquemaurel se plante de soirée La soirée CACA'S Cow Boys et Indiens c'était la semaine Dernière

Sandrine Taddei en mode Viens Pied de Poule Viens Pied de poule Viens...

Elena ne roule pas pour la Vodka Siberia mais plutot pour les "Ailes Du Désir" un rosé cuvée Wim Wenders

Thais Paris adore Le prochain tube de Yarol: "Viens t-on faire la nouba à Monthélimar avec La Miss Nougat "

Flahback CACA's Nostalgie : La Bostella à 15 dans les confettis

Flahback CACA's Nostalgie : Le Pop Saint jean Castel avec ses enfants de choeur et ses diablotines

Le CACA's Ouééééé !! Le triumvirat du Canal Historique a encore frappé !!

Anne et Laurence les Heilbronn Sisters viennent Heiibronzer un max durant les flashdances !

En mode Scato Cheek to cheek Bruno de Stabenrath chouchouté par Charlotte La fille de Jean Christophe Florentin

Fabrice Naacke, le chef Eric Ospital et Rumuntxo copains comme cul et cochon.. Cochon mais de Bigorre !

Corti et Emmanuel de Brantes dans "On Ne Voit que La crotte de pigeon dans l'oeil de son voisin et pas Le bloc de fiente congelé dans le sien "

Angelique Masurel Trouve chic que Frédo ait son portrait par André Saraiva bien visible au dessus de sa table plutot la minuscule plaque de cuivre gravée avec son nom

Flahback CACA'S Nostalgie: La chevauchée des Nanazones durant une Valse Qui Rit de chez Castos !

Le Rouge et Le Noir: Melinda Helie et Cyril Bedel en mode Stendalien pluto Scatho Chic

Alvaro Canovas Va proposer a Paris Match la cover avec Beigbeder "Le Pape de chez Castel est de retour Aleluihah "!

Il pose vec Estelle Saint Bris sans doute une lointaine parente du regretté Gonzague, Heureusement que Fabrice de Rohan Chabot n'a pas le Rhum des foins

Fabrice a le coeur qui balance entre le canapé saucisson sec ou le clic clac saumon fumé

Entre Olivia Miot, Justine Seydoux et Laurence Des Rotours Le Best Wonder Décolleté va à Emmanuel Henrion,

La Cène: On dirait que tous les personnages sont descendus de la fresque de chez Castel pour poser en mode selfie avec Bruno de Stabenrath et Charlotte Florentin !

Pour donner le La Justine Seydoux est venue avec la relève : Sa fille Lola !