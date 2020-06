BIENVENUE DANS LE MONDE NOUVEAU

CHEF D’ÉTAT PATERNALISTE

Le monde d’après ? « Le même, en un peu pire » prophétisait très justement Michel Houellebecq dans une lettre envoyée à Augustin Trapenard et destinée à être lue dans son émission france-interienne. Tout tient dans ces deux mots, « un peu », notre plus grand romancier ayant compris avant les autres à quel point le monde allait reprendre comme avant. En un peu plus hygiéniste, un peu plus liberticide, un peu plus féroce… Mais toujours pour notre plus grand bien.

Dans Happycratie : Comment l’industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies (éditions Premier Parallèle), la sociologue Eva Illouz et le docteur en psychologie Edgar Cabanas dévoilent comment la notion de bienveillance est devenue l’arme la plus redoutable des boîtes privées et des pouvoirs publics qui cherchent à contrôler nos vies. Leur meilleur allié ? Notre addiction à l’autopromotion rendue obligatoire (enfin, presque) par les réseaux sociaux, nous poussant à une mise en scène permanente de notre propre authenticité.

« Le bonheur, écrivent Illouz et Cabanas, est tout sauf un trésor qu’auraient découvert des savants en blouse blanche désintéressés, seulement soucieux de libérer l’espèce humaine, tel Promethée offrant aux simples mortels le feu de l’Olympe. De même que le porteur de montre vu par Cortázar est en fait offert à la montre, c‘est à dire au temps, celui qui part en quête du bonheur lui est en réalité offert. » Mais offert à qui ? Et quand Manu se soucie du nôtre en débloquant des milliards (pour qu’on puisse rester à la maison sans stress plusieurs semaines d’affilées), que nous « offre »-t-il ? Car si cette prodigieuse mise en scène d’un chef d’état paternaliste était un exercice de comm’, que cherchait-il à nous vendre ?

« La publicité est fondée sur une chose et une seule : le bonheur. Mais le bonheur, c’est quoi ? Le bonheur, c’est ce moment qui précède celui où vous aurez besoin de plus de bonheur encore » disait un autre beau goss obsédé par la comm’, Don Draper de Mad Men. Ce publicitaire touché par la grâce le prouvait, épisode après épisode. Mieux vaut flatter l’égo et suggérer un avenir radieux si l’on cherche à vendre une crème bronzante, une bagnole de luxe, un régime politique…

« Il faut remonter au publicitaire Edward Bernays, le père du neuromarketing, pour mieux comprendre ce qui nous arrive aujourd’hui, avance Alexandre Friederich, auteur de H+ : Vers une civilisation 0.0. (éditions Allia), un audacieux essai sur la manipulation des masses. Bernays, c’était un homme sans aucune valeur, si ce n’est de se mettre au service de celles qui ne sont pas les siennes. » En 1917, durant la Première guerre mondiale, ce neveu de Freud se sert de méthodes publicitaires pour convaincre le public américain du bien-fondé d’une entrée en guerre…

Chez Bernays comme chez ses disciples, l’idée présentée en avant tout un écran de fumée destiné à ne pas dévoiler son premier objectif : enrichir une filière, une corporation, renforcer le pouvoir d’un état sur ses citoyens… « On voit très bien comment ce marketing devient plus efficace et donc plus dangereux lorsque s’y ajoute un pan psychologique poursuit Alexandre Friederich. On est entre la propagande idéologique et la publicité totalement intégrée au système capitaliste, on est dans le déguisement d’une idée en vue d’une action. » Hier, pour nous convaincre que fumer rend cool (un des coups d’éclat de Bernays). Et aujourd’hui, pour nous persuader qu’un gouvernement cherchant à se débarrasser des protections sociales conçues jadis pour protéger les plus faibles veut avant tout notre bien ?