Je me rappelle d’un soir, il y a quelques années, où j’avais rejoint des potes dans un petit appart à Boulogne. J’avais ramené de la bouffe et des Desperados et on s’était tous installés sur le canapé-lit du pseudo-salon, les genoux coincés entre la table et le frigo. Ce devait être l’automne et comme on ne roulait (déjà) pas sur l’or, c’était parti en apéro YouTube, avec un Acer merdique en guise de télévision. On matait Dieudonné. Je me souviens que c’était la première fois que je voyais un sketch de ce mec. Le pote qui nous recevait avait insisté pour nous montrer les vidéos du bonhomme, en particulier celle intitulée « les Pygmées ». Je crois qu’on peut toujours la voir sur le net. Franchement, c’est hilarant. Et je m’en souviens encore très nettement.

Pour autant, je n’ai pas ressenti la moindre peine ou déception lorsque j’ai appris, récemment, que sa chaîne avait été « cancelled » par la filiale de Google. Je me suis même dit que, pour l’hygiène publique, ça s’imposait plus qu’urgemment. Idem pour celle de Soral qui, si j’ai bien compris, a aussi sauté il n’y a pas longtemps. Je ne sais pas si c’était absolument indispensable de le faire, mais il y avait, à mes yeux, tous les arguments du monde pour dégager cette propagande du web. L’antisémitisme qui s’y développait n’était plus devenu l’un des « thèmes » abordés, mais le seul et unique – sous des formes de plus en plus métaphoriques, il est vrai, mais l’artifice n’échappait à personne, pas même aux nombreux abrutis qui continuaient à suivre ces mecs comme des forcenés, la langue bien baveuse. Le politiquement correct avait frappé, et je n’avais, pour le coup, strictement rien à redire.

L’impression ne fut pas tout à fait la même lorsque j’appris qu’on voulait « cancel » J.K. Rowling pour ses propos en effet limites sur les trans, ou quand des tweetos de douze ans s’acharnèrent comme des bêtes pour dégager Noah Schnapp, jeune acteur de la série Stranger Things, après qu’il a, semble-t-il, utilisé le mot « nigga » (nègre) dans une vieille vidéo. Je ne suis pourtant ni transphobe, ni raciste… et porte un intérêt modéré aux créations de ces deux « stars ».

La différence, la grande différence entre ces deux catégories de « cancellations », ou dirions-nous d’annulations, c’est le cadre dans lequel interviennent ces personnes. Dieudonné et Soral sont des activistes au projet politique plus qu’assumé, ils se sont dès lors sortis d’eux-mêmes du champ artistique ou culturel à proprement parler. Il m’arrivait, même encore récemment, de tomber sur leurs vidéos en scrollant sur les réseaux sociaux. Toutes, presque toutes, tournaient autour de la même obsession, des mêmes coupables, des mêmes groupes identifiés. Si demain J.K. Rowling, ou son collègue collégien Noah Schnapp, lançait un parti politique à visée transphobe ou raciste, alors il y aurait du souci à se faire… Mais rien de tel n’existe. Rien de tel.



« L’ART N’A PAS BESOIN DE LA POLITIQUE POUR EXISTER, ET LE CRÉATEUR D’ÊTRE MILITANT.»



Le problème n’est donc pas tant le principe du « cancel » que son périmètre. Exclure d’une plateforme de streaming ou d’une maison d’édition certains créateurs aux pratiques brutalement illégales paraît compréhensible, voire parfois justifié. On voit en effet assez mal comment Netflix pourrait d’un côté soutenir avec force le mouvement Black Lives Matter – avec une réelle authenticité – et d’un autre laisser sur son espace des contenus qui appelleraient à la haine raciale et qui, par conséquent, violeraient la loi pénale. Avoir une ligne éditoriale respectueuse de la dignité de tous est, à l’évidence, un choix hautement respectable.