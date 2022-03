ANNE-LAURE MAIS : « IL FAUT CONVAINCRE ! »

À cheval entre Paris et Bordeaux, l’influenceuse Anne-Laure Mais est créatrice et D.A. de Musier depuis 2018.

Tes influences du moment ?

Je suis un peu obsédée par les années 1990-2000 et les séries télé comme Hartley, Cœurs à vif, Ally McBeal… Sinon, je m’inspire des passants.

La première pièce Musier ?

Une robe noire plutôt pour le soir, avec un décolleté cœur et des volants.

Tes réseaux sociaux ont-ils été un atout majeur ?

Oui, clairement. On voit tout de suite l’impact. Si une photo cartonne elle génère des ventes immédiatement.

Tu es passée de créatrice de contenus à créatrice de mode. C’était compliqué ?

En 2018, nous n’étions pas si nombreuses à nous lancer. Alors, dans ce genre de cas, il faut convaincre, comme tout le monde !

L’industrie est-elle plus accessible ?

Complètement ! Et ça fait du bien !

L’avenir de la mode ?

Consommer plus durable. Les marques vont proposer de petites collections comme nous le faisons avec Musier et faire émerger le « made to order » pour éviter la surproduction.

Tes projets pour 2022 ?

Un gros projet de rénovation pour un espace qui deviendra un lieu pour des événements artistiques et festifs.

@annelauremais

Entretien Margot Ruyter

Photos Alexandre Lasnier