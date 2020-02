ABDEL RAOUF DAFRI : « QUAND TU PARLES DE LA GUERRE D’ALGERIE À UN FINANCIER, ÇA CASSE L’AMBIANCE… »

Petit, on vous parlait de tout ça ?

Je n’ai pas de problème d’identité, je sais qui je suis. Ma mère a éduqué mes frères et sœurs et moi-même avec une idée simple : « Dans cette famille, les arabes, c’est votre père et moi. Vous, vous êtes des Français. » Après, quand tu t’appelles Abdel Raouf et que tu habites dans le Nord, c’est compliqué de courir après la bourgeoise blonde. Du coup, j’ai pris le pseudo Gino, ça se vendait beaucoup mieux. Quand j’ai commencé à faire de la radio, pour La Voix du Nord, j’ai été obligé de prendre un autre pseudo et comme j’adore le jazz, j’ai choisi le batteur noir Panama Francis, et j’ai inversé, Francis Panama. Après, il y a eu des abrutis que j’ai dû frapper quand j’étais plus jeune, plus vigoureux, plus dangereux. C’est avec Marco Cherqui (producteur d’Un prophète) que j’ai pu afficher mon nom d’origine et je me suis senti à l’aise pour effacer le Francis Panama que j’avais mis sur le scénario. Et c’est passé comme une lettre à la poste…

Quels sont vos projets ?

J’ai écrit une série qui s’appelle Francia Nostra, sur l’ascension de la mafia corse, pour le producteur Fabio Conversi. Il m’a mis sur une mini-série basée sur Madame Claude. Le parcours de cette femme est extraordinaire. Et Un prophète en format télé. On devrait faire ça sur trois saisons et la première est déjà écrite. Et il y a également une mini-série qui sera tournée en janvier au Maroc sur les ventes d’armes entre l’Allemagne et l’Algérie sur fond de coup d’état. Et le cinéma ?

J’aimerais bien réaliser un autre film, j’espère qu’on aura l’argent. Je voudrais raconter l’histoire de la bande d’Aubervilliers qui dans les années 80 a braqué des Monet et des Corot pour les vendre à la mafia japonaise. C’est une histoire vraie et c’est une femme flic française qui va faire tomber ces types qui travaillaient avec des yakuzas. Qu’un sang impur : en salle depuis le 22 janvier

ENTRETIEN PAR MARC GODIN

Photos Florian Thévenard