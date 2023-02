TRANCOSO, DOLCE VITA BAHIANAISE

Perché sur la côte sud de Bahia, Trancoso est un idyllique refuge brésilien… Au programme ? Plages immaculées, caïpis cajou et cocotiers…

Créé par deux Italiens venus du monde de la mode et du design, l’Etnia Casa Hotel fait figure d’havre au sein de cet éden. Dissimulées dans un jardin aux allures de mini forêt tropicale, ses sept villas entièrement équipées sont décorées avec un goût cosmopolite sans faille. L’Asie y croise l’Europe, et surtout l’Afrique… Afrique dans laquelle cette partie du Brésil si métissée plonge ses racines… Sols en ciment brûlé, fauteuils en rotin, tapis d’Orient, bois flotté, sisal, objets tribaux et meubles en essences locales provenant d’anciennes plantations de cacao – emblème de Bahia, que l’on retrouve au bord de la piscine sous forme d’un jus suave aux notes de litchee – s’harmonisent sur fond de bossa nova. A quelques encablures, en contrebas, après avoir contemplé la forêt atlantique et traversé la mangrove, terrain de pêche aux crabes pour les femmes locales, on arpente les immenses plages qui s’étendent le long de falaises orangées et de cocotiers cajolés par les vents. Une côte sauvage, dont le charme tranquille a conquis une poignée de hippies dans les années 70. Dans les décennies qui suivent, ce village de pêcheurs devient le repère bohème d’artistes en tout genre, avant de s’imposer comme l’un des hauts-lieux de la jet-set brésilienne. Sans toutefois perdre son âme, notamment grâce à une politique ayant à cœur de limiter le développement touristique inconsidéré et de conserver l’authenticité des lieux.







Centre historique de Trancoso, le Quadrado allie à merveille élégance et rusticité. En fin de journée, cette longue place tapissée d’herbe est le théâtre d’envoutantes rondes de capoeira ou d’endiablées parties de futebol. Parfois, le ballon roule jusqu’à la mignonne église jésuite – les fondateurs du village – dont la blancheur contraste avec les teintes vives des maisonnettes de pêcheurs reconverties en petites boutiques et restaurants…







Le soir venu, les lampions multicolores suspendus aux manguiers donnent à la scène un air féérique. Il est temps de déguster une mocequa, ragoût de poissons et de fruits de mer typique de Bahia, agrémenté de lait de coco et d’huile de dendé. Après quelques langoureuses journées, ne pas hésiter à s’offrir les services d’un capitaine pour explorer les côtes. Cap au sud, avec escale à la praia do Espelho, « plage du miroir », considérée l’une des plus belles du Brésil, célèbre pour ses piscines naturelles et les reflets du ciel à marée basse… avant de jouir de quelques heures délicieuses, ou plus, à Caraíva, petit coin de paradis coincé entre rivière et océan…





Etnia Casa Hotel



www.etniabrasil.com.br

La note : à partir de 500 euros la villa

Le must : les succulentes crêpes de tapioca du petit-déj

Le conseil : profitez de la conciergerie pour organiser vos excursions



Pousada Tutabel

Superbe alternative aux hôtels du centre de Trancoso. Une pousada écolo-chic et intimiste au sein d’une réserve naturelle privée, les pieds dans le sable. Accueil chaleureux et cuisine à tomber ! L’hôtel organise des excursions en kayak, en paddle, en vélo, divers treks dans la forêt atlantique, ainsi des balades pour découvrir la richesse ornithologique des lieux. Il est aussi à l’origine d’un ensemble d’initiatives visant à protéger la nature environnante… Chambre double à partir de 350 euros

https://tutabel.com.br/en/



Organiser son voyage : avec Alter-nativ Brésil

Agence francophone basée à Recife, Alter-nativ Brésil est spécialisée dans les voyages à la carte. Depuis 2001, son équipe sillonne le pays à la recherche de coins sublimes, de rencontres authentiques, de paysages émouvants et d’hôtels de charme Grâce à cette profonde connaissance du terrain, elle crée des circuits sur mesure pour des voyageurs désireux d’échapper au tourisme de masse et de partir à l´aventure en toute sécurité. Buggy, bateau, 4X4… tous les moyens sont bons pour vous faire découvrir les sites les plus majestueux du pays de manière originale !

www.alter-nativbresil.com

Y aller : avec TAP Air Portugal

La compagnie nationale portugaise, membre de Star Alliance, dessert depuis Paris et avec escale à Lisbonne (possibilité de stopover sans surcoût du tarif) 12 des principales villes brésiliennes. En province, départ de Bordeaux, Lyon, Nantes, Nice et Toulouse. AR Paris / Salvador à partir de 830 €

www.flytap.com

Location de charme avec Abritel

Abritel, expert de la location de vacances pour les familles et les groupes d’amis, propose plus de 2 millions de locations dans 190 pays à travers le monde. Dont nombre de splendides appartements et villas dans l’Etat de Bahia et à Trancoso, tels que les suivants :

https://www.abritel.fr/location-vacances/p7316260a

https://www.abritel.fr/location-vacances/p3668174a

https://www.abritel.fr/location-vacances/p7396751a

En se basant sur sa forte expertise dans la location de vacances, Abritel accompagne les voyageurs français en dévoilant les meilleures dates pour réserver ses locations de vacances en 2023. Abritel recommande de réserver au plus tard avant les dates ci-dessous, pour maximiser ses chances de trouver l’hébergement idéal qui cochera toutes les cases d’un séjour réussi !

Pont de l’Ascension : avant le 28 mars 2023

Vacances d’été : avant le 25 mai 2023

Vacances de la Toussaint : avant le 17 août 2023

Vacances de Noël : avant le 31 octobre 2023

Vacances d’hiver : avant le 23 décembre 2023





https://www.abritel.fr/

Par Sebastien Bardos