THIERRY NICOLLE : « LE RETOUR DES SOUND SYSTEM ! »

À la tête de Klipsch France, Thierry Nicolle est venu en 2023 nous présenter la révolution Hifi – les enceintes actives. Faisant trembler la rédac’ de son blues nourri des cuirs made in USA , il poursuit sa quête du son live… Wake up !

Légende photo : KLIPSCH CLAC_ À gauche de la télé projetant la release au Café de la Danse de la blues girl et égérie Klipsch, Haylen, en mars 2023, Thierry Nicole, et à droite, Fabien De Brem, directeur Commercial et Marketing de Klipsch France.

En mars dernier, tu es venu présenter Klipsch avec votre égérie, la chanteuse jazz et blues Haylen. Quelles sont vos nouveautés ?

Thierry Nicolle : Nous lançons une nouvelle gamme d’enceintes portables sur batterie, avec trois modèles allant de 99 € à 349 €. Déjà à partir de 99 €, l’enceinte à une autonomie de douze heures et une qualité sonore remarquable. Tu peux surtout connecter jusqu’à dix enceintes avec un seul téléphone et transformer ton salon ou ta voiture avec un son enveloppant. Et aussi une nouvelle gamme de trois barres de son assez révolutionnaires en technologie et en design (de 300 € à 1500 €).

Klipsch fait partie d’un réseau comprenant quatre autres marques spécialisées (Pioneer, Onkyo, Magnat, Écho). Quel est votre marché le plus important en France ?

Notre notoriété est axée sur l’enceinte Hi-Fi traditionnelle et sur un marché que beaucoup pensaient en fin de vie : le home cinema. Par ailleurs, la nouvelle tendance, ce sont les enceintes extérieures, en particulier dans la France d’outre-mer. Le marché est naissant en France – on veut se positionner dessus !

Façon rocher, ou caisson de basse caché sous terre… Comment se faire un salon extérieur avec une qualité sonore digne d’une salle de concert ?

C’est de la « ligne sans volt », c’est-à-dire des câbles électriques qui permettent, avec un seul fil au départ de ton ampli, de connecter plusieurs enceintes. Tu peux par exemple avec un ampli alimenté quatre enceintes et un caisson de basse et tout ça caché dans ton jardin et évidemment pilotable par un téléphone.

Quelle enceinte Klipsch conseillerais-tu à nos lecteurs pour leurs soirées appart’ à Paris ?

Si tu veux garder des liens avec ton voisinage, les The Fives ! Ils risqueront de venir, mais tu pourras encore les inviter à prendre un verre… 790 € la paire et tu peux en plus du Bluetooth brancher une platine vinyle. Si, en revanche, tu écoutes de la techno, que tes voisins sont absents, les Sevens sont juste incroyables et en plus élues enceintes de l’année en France et en Europe !

Quelle Klipsch pour partir en voyage ?

La Nashville ! Le meilleur rapport poids/puissance/taille. Un son envoyé à 360°, puissant, avec une autonomie de 24 h. Elle coûte 179€.

L’image de Klipsch est associée au rock, au blues et aux bikers en Harley-Davidson. D’où vient votre association avec les soirées Sound system du Dj Superson ?

Les Sound system reviennent à la mode de Tokyo, New York, Londres, et aussi en France grâce à Seb « Superson ». Il s’est intéressé au mouvement lancé par David Mancuso, un des fondateurs des nuits new-yorkaise dans la fin des 60’s début 70’s, des soirées loft, funk et surtout du disco, où tout le monde avait le droit de venir, peu importe l’orientation sexuelle et la couleur de peau, et il utilisait les fameuses et iconiques enceintes « Klipschorn » créés en 1946. Superson s’est donc mis à utiliser notre matériel (quatre paires de Klipschorn) et nous le soutenons désormais pour ses soirées. La prochaine est à Tourcoing, le 20 avril. De 20 heures à 4 heures du mat’, avec le Dj Rahaan, de Chicago, et Ge-Ology de New York. On s’y donne rendez-vous ?

Par Alexis Lacourte