TAHITI ET MOOREA : L’ENCHANTEMENT DES DEUX ILES SŒURS

Lagons aux nuances de bleu envoûtantes, montagnes verdoyantes, culture polynésienne vibrante, Tahiti et sa petite sœur Moorea incarnent la quintessence du mythe des Mers du Sud. La preuve par 20 !

10 choses à découvrir à Moorea :

Faire le tour de l’Île en scooter

Le meilleur moyen de commencer votre aventure à Moorea est de louer un scooter pour faire le tour de l’île. La route serpentant le long du littoral vous mène au travers de paysages fascinant… plages de sable blanc, bananeraies, étincelant lagon et montagnes majestueuses. Ne manquez pas la mythique baie de Cook (baie de Pao Pao en tahitien), où le célèbre navigateur mouilla en 1777, et son incroyable décor naturel, entre montagnes au vert éclatant et sublime bleu des eaux…

Randonner dans la montagne

Pour les amateurs de randonnée, Moorea offre des sentiers à travers une nature exubérante, forêts denses peuplées de tecks, d’acajous, et de nombreuses variétés d’orchidées, et qui mènent à d’incroyables points de vue. Peu de randonnées sont balisées et facilement accessibles, mais Moorea Trek et son guide diplômé Valentin sont au top pour une balade aussi contemplative qu’instructive sur l’histoire de l’île. Quelques randonnées connues cependant : celle du Mont Rotui, la Montagne magique et celle des 3 cocotiers, accessible depuis le site du Belvédère, point de vue célèbre de l’île, que l’on rejoint par une petite route ombragée.

Déjeuner sur un motu ou sur la côte

Pour une expérience culinaire authentique, dégustez le « ma’a tahiti, » le repas traditionnel polynésien sur un motu, comme au Coco Beach ou au Motu Grill. Savourez le poisson cru mariné dans du lait de coco, des légumes croquants et des zestes de citron vert,tout en profitant de la vue sur le lagon et les montagnes. Ne manquez pas non plus le Lézard Jaune, une institution !

Emprunter la route des ananas

L’ananas est le fruit roi de l’île ! Moorea est en effet connue pour ses magnifiques champs d’ananas. La route, qui relie les deux baies principales de l’île : la baie d’Opunohu et celle de Cook, se trouve sur une plantation agricole d’ananas approvisionnant l’usine de jus de fruit Rotui mais aussi la vente direct sur l’île.

Plonger dans le bleu

Partez explorer les fonds marins spectaculaires de Moorea. Coraux colorés et poissons exotiques, poissons-clowns ou raies tachetées, entre mille autres, ne pourront que vous émerveiller. Sans oublier les nombreuses tortues et autres requins à pointe noire, qui ajouteront une touche d’aventure à la journée. La Polynésie Française a la chance d’accueillir les baleines d’août à novembre, qui viennent se reproduire dans les eaux chaudes du Pacifique. Vous aurez donc peut être la chance d’observer une baleine et son baleineau, ou d’entendre le chant des mâles. Le centre de plongée Nemo’z est parmi les meilleurs, tandis que Moorea Expédition est réputé pour le « Whales watching » dans le respect de ces colosses marins.

Jeter des fleurs à la mer

Sur la plage de Temae, perpétuez une tradition séculaire en jetant un collier de fleurs de tiaré à la mer. Attendez que les vagues le ramènent, symbole de votre retour futur sur cette île magique…

Explorer la baie d’Opunohu

La baie d’Opunohu (« le ventre du poisson-pierre » en tahitien, car elle en abrite de nombreux), dominée par le mont Tohiea, point culminant de l’île, recèle de merveilleux paysages… Plus sauvage que la baie de Cook, elle est considérée comme l’un des sites les plus magiques de Polynésie. Pas étonnant qu’elle ait servi à de nombreuses reprises de décors naturels au cinéma. Sa rade, profonde et protégé des vents, est idéale pour l’ancrage des bateaux

Louer un kayak pour voir les requins et les raies

Pour une expérience unique, louez un kayak et approchez-vous de près des raies pastenagues et des requins du lagon. Vous pourrez nager avec ces créatures majestueuses dans des eaux cristallines. Un véritable enchantement pour les amateurs de vie marine, le kayak permettant d’éviter les bateaux touristiques…

Profiter des plages de Moorea

Moorea regorge de plages splendides. La plage de Temae, avec son sable blanc, son lagon et sa vue imprenable sur Tahiti, est un lieu idéal pour la plongée en apnée. La plage des Tipaniers offre un cadre spectaculaire et la possibilité d’aller faire du snorkeling sur les îlots qui lui font face. Explorez également les plages isolées du sud de l’île pour une expérience paisible.

Repas polynésien

Ne manquez pas l’occasion de déguster un délicieux repas polynésien typique. Goûtez au cochon de lait rôti dans des feuilles de bananier, cuit dans le four traditionnel – un trou creusé dans la terre – et accompagné de bananes fei, de taro, et d’uru, fruit de l’arbre à pain, autrefois base de l’alimentation des Polynésiens. Lavez le tout avec une Hinano, la bière locale, pour une expérience authentique. Avant ou après le repas, et pour varier les plaisirs et les ambiances, sirotez un joli cocktail ou un petit rhum digestif dans l’un des élégants hôtels de l’île, Sofitel ou Coco Beach par exemple !

10 choses à découvrir à Tahiti :

Découvrir la capitale, Papeete, et son marché municipal

Papeete représente un excellent point de départ pour votre exploration de l’île. Promenez-vous le long du front de mer, l’endroit où flânent les locaux et où se concentrent pas mal de boutiques (ne manquez pas Hinano et Motu Tane si vous voulez ramener quelques chemises et maillots de bain tahitiens), puis partez à la découverte du port, de ses voiliers et de ses catamarans. Poursuivez votre visite par une escapade au Parc Paofai, qui offre une perspective saisissante sur Moorea. Le marché municipal de Papeete représente quant à lui un pilier de la vie locale. Outre les bijoux, en perles de Tahiti bien entendu (ne manquez pas à ce sujet le musée consacré à la perle !), paréos, monoï, sculptures, le marché est le lieu idéal pour vous délecter de la cuisine authentique de Tahiti. Vous y savourerez des mets typiques comme le poisson cru et le Ma’a Tinito, plat de porc au haricot. Pour les amateurs de pâtisseries, filez manger un succulent gâteau au « Rêve de Lucie », situé à deux minutes de la cathédrale.

Baptême de plongée

La plongée constitue une expérience incontournable à Tahiti. Optez pour un baptême de plongée encadré par des professionnels ou explorez les fonds marins par vous-même en masque et tuba, dans les lagons de Punaauia et de Paea par exemple. Vous serez dans tous les cas éblouis par la beauté des coraux et de la spectaculaire faune sous-marine, des nudibranches colorés aux requins citrons, en passant par les bancs de carangues ou les vols de raies léopard !

Explorer les plages de sable noir

Bien sûr, Tahiti compte quelques magnifiques plages de sable blanc… comme celle de Punaauia, de Maui, de Lafayette, ou de l’hôtel Le Méridien. Mais l’île est avant tout connu pour ses sublimes plages de sable noir, laissées en héritage par les volcans éteints, comme celle de La Pointe Vénus, la plage de Tautira, et sa vue invraisemblable sur la vallée de Vaitepiha, la plage de Taharuu à Papara et la Plage Vaiiha à Faaone. Sans oublier la plage de Maheena, encadré par un paysage verdoyant, mais dont la forte houle ne permet pas la baignade, et celle de Paofaï, l’une des seules plages se trouvant à Papeete, lieu de compétitions de joutes nautiques.

Assister au Heiva

Si votre voyage vous conduit à Tahiti en juillet, ne manquez pas le Heiva, un festival annuel qui célèbre la culture polynésienne à travers des compétitions de chants, de sports locaux et de tamure, la danse tahitienne.

Contempler la houle de Teahupoo

Rendez-vous sur la plage de Teahupoo pour admirer l’une des vagues les plus célèbres et redoutées au monde. Le site accueille régulièrement des compétitions de surf –pratique polynésienne ancestrale – de renommée internationale. Teahupoo sera la vague des Jeux Olympiques de 2024.

Se rendre au belvédère de Taravao et grimper sur le Mont Orohena

Empruntez la route menant au Belvédère de Taravao pour jouir d’une vue panoramique sur la presqu’île de Tahiti et de paysages à couper le souffle. Pour les amateurs chevronnés de randonnée, l’ascension du Mont Orohena, le point culminant de Tahiti, offre une vue spectaculaire sur l’île.

Se faire tatouer

Le tatouage est une part essentiel de la culture tahitienne. C’était à l’origine un rite de passage pour les adolescents, un signe de prestige social pour les guerriers ou l’expression de croyances. Profitez de votre séjour et du savoir faire ancestral des tatoueurs pour inscrire les motifs polynésiens sur votre peau. Efraima Tattoo, dont le salon surplombe le marché de Papeete, est l’un des tatoueurs les plus réputés de l’île.

Explorer la vallée de Papenoo

Pour une aventure dans l’intérieur de l’île, la Vallée de Papenoo offre des paysages époustouflants. On la découvre lors de randonnées à travers les cascades, les piscines naturelles et les spectaculaires formations rocheuses. Tahiti Safari Islander propose également une superbe boucle en 4×4 en compagnie de guides aussi sympathiques qu’expérimentés, véritable immersion dans la nature luxuriante de Tahiti.

Admirer le coucher de soleil à la Pointe Venus

Terminez votre journée en beauté en contemplant un extravagant coucher de soleil à la Pointe Venus, cap doté d’une plage au sable d’un noir unique, et point le plus au nord de Tahiti. La symphonie de couleurs du ciel se reflétant dans les eaux scintillantes constitue un spectacle que vous n’oublierez pas de sitôt…

Se régaler de la cuisine locale

Quelques incontournables de la cuisine tahitienne ? Les plats à case de poisson cru, véritable explosion de fraîcheur, le poulet fafa à la noix de coco et aux feuilles de taro, ou encore le po’e banane, délicieux dessert à base de banane, de farine de manioc, de lait de coco et de vanille. Certaines préparations culinaires peuvent se révéler plus audacieuses que d’autres, et demandent un palais et un estomac robustes. Le fāfaru par exemple, préparation à base de filets de poisson, généralement du thon, macérés dans une saumure composée d’eau de mer et de crevettes pressées. Cette spécialité se consomme lorsque le poisson est en décomposition avancée, et son odeur puissante peut décourager les âmes sensibles. Elle jouit néanmoins d’une grande réputation ! N’oubliez pas non plus de goûter les vins produits dans les îles Tuamotu et bien sûr, régalez-vous avec la diversité de fruits exotiques… Et ne manquez sous aucun prétexte l’expérience d’aller manger aux « roulottes », sorte de food trucks locaux. Ces camions aménagés en petit resto donnent l’occasion de plonger au cœur de la culture polynésienne et de se régaler dans une ambiance conviviale. Les lieux les plus réputés ? La place Vaiate, à Punaauia au parc de Vaipoopoo et au parc Taapuna. On s’y délecte de Chao Men, sorte de nouilles chinoises sautées, héritage de la communauté Hakka, originaire de la région de Canton, ou d’une belle entrecôte de bœuf à la sauce roquefort !

Y aller : avec Air Tahiti Nui

La compagnie de référence de la destination, primée à de nombreuses reprises pour son service, la qualité de ses sièges et son design. A/R Paris-Papeete : 1 181 € en classe Moana Economy et 2 525 € en classe Moana Premium (tarifs TTC et bagages compris). Dépaysement garanti dès l’embarquement avec l’accueil chaleureux du personnel naviguant 100% polynésien !

https://www.airtahitinui.com/fr-fr

Préparer son voyage : avec Tahiti Tourisme

https://tahititourisme.fr

Par Sébastien Bardos