STREET FOOD ET ÉTOILÉS : FRÉNÉSIE GOURMANDE À BANGKOK !

Cuisine de rue légendaire, vague de chefs se concentrant sur les ingrédients locaux et réinterprètant les cuisines régionales… la bouillonnante Bangkok est sans conteste la capitale culinaire de l’Asie. Quelques excellentes adresses pour voyageurs en quête de saveurs exotiques et raffinées !

Avant d’embarquer dans le roller coster gastronomiques de Bangkok, on s’installe tranquillement au Four Seasons at Chao Phraya River. À mi-chemin entre hôtel et city-resort, l’établissement est la création de l’architecte star Jean-Michel Gathy. Sanctuaire urbain au coeur de la ville, le Four Seasons donne sur la rivière Chao Phraya, axe de transport majeur. On peut donc se prélasser dans l’un des bassins de la piscine à débordement tout en contemplant le fascinant va-et-vient fluvial.

Côté déco, d’immenses rideaux en fibre de verre évoquant les plis d’une robe de moine, de grandes dalles flottantes, et une galerie d’art, supervisée par le musée MOCA Bangkok… le tout façonné dans un esprit palace zen des plus apaisants. Côté chambres, du luxe bien sûr, mais non ostentatoire, les touches de taupe et de gris se mêlent au marbre et à la soie thaïlandaise. L’hôtel compte plusieurs restaurants de très haut standing : Yu Ting Yuan, pour une cuisine cantonaise étoilée Michelin, Brasserie Palmier et son bar à huîtres pour une expérience française, et Riva del Fiume, sublime restaurant italien au look inspiré par le lac de Côme.



Haoma

Situé dans une maison coloniale, légèrement en retrait du Soi Sukhumvit 31, ce restaurant « néo-indien » est l’un des plus raffinés de la capitale. Tirant son nom d’un breuvage sacré de la religion iranienne ancienne, obtenu à partir d’une plante et censé conférer le statut d’immortel à ceux qui en buvaient, Haoma vous fera effectivement tutoyer les dieux… L’expérience commence par la visite du joli petit jardin attenant, où le chef Deepanker Khosla, né à Allahabad et passionné par la nourriture durable et la protection de l’environnement, fait pousser légumes et aromates. L’approche de la mini-ferme urbaine et du restaurant est « zéro déchet » et sans pesticides. Les ingrédients et les produits thaïlandais sélectionnés sont biologiques et les viandes et poissons issus de filières durables et de haute qualité. Une philosophie qui se ressent indéniablement dans l’assiette… Servi avec juste ce qu’il faut de cérémonial et dans une déco à la fois chaleureuse et épurée, toute de bois et de plantes, le menu dégustation tient pour les papilles du feu de bengale. Panipuri, tandoori, curry de crabe, rôti de homard au ghee… l’envoûtante partition est interprétée et réinterprétée avec inventivité et maestria, les recettes indiennes les plus traditionnelles rencontrant les techniques culinaires les plus en pointe. Le tout sublimé par des accords mets-vins tout simplement prodigieux !

Vilas

Le restaurant est issu d’une collaboration entre le chef Prin Polsuk, révéré pour sa connaissance encyclopédique de la cuisine thaïlandaise régionale et du chef valencien Pepe Dasi Jimene. Il s’inspire du voyage du roi Chulalongkorn en Europe en 1897 et des influences occidentales qu’il en rapporta et qui infusèrent les livres de cuisine royaux. Le menu dégustation fusionne avec bonheur saveurs thaïlandaises et techniques et ingrédients internationaux.

Le Du

Le nom, très chic à nos oreilles, peut sembler français, mais dérive en fait du mot thaï signifiant «saison». Et comme le nom l’indique, les ingrédients thaïlandais de saison sont à l’honneur dans ce restaurant très en vue du quartier de Silom (favori des foodies et des expats). Le menu dégustation fait défiler les plats régionaux du pays, cuisinés de manière moderne et inventive, avec un bon zest de french cuisine, par le chef Thitid « Ton » Tassanakajohn. Si le menu change régulièrement, un plat signature reste, inamovible : le khao kluk kapi, une crevette de rivière servie avec un risotto de riz brun à la pâte de crevettes. S’il est de la partie, le bœuf wagyu est aussi un must. Ayant fait ses classes dans des restaurants américains de classe mondiale, tels que Eleven Madison Park, The Modern et Jean-Georges, le chef Ton est un fou de vin et a suivi une formation à la Court of Master Sommeliers de New York. La carte des breuvages reflète comme il se doit ces amours œnologiques.

Potong

Situé dans le quartier de Chinatown, le restaurant porte le nom de la pharmacie que l’arrière-arrière-grand-père du chef Pam a fondée dans cette même bâtisse il y a 130 ans. Magnifiquement restauré, l’édifice, tout de bois, très étroit, abrite désormais sur cinq étages décorés par des lettres et des peintures familiales l’un des établissements les plus courus de Bangkok. Un voyage culinaire sino-thaï racontant l’histoire centenaire des immigrants chinois basé sur cinq éléments : le sel, l’acide, l’épice, la réaction de Maillard et la texture. Et dont nombres d’ingrédients (sauce soja, miso, thé fermenté…) sont produits en interne. Poulet noir cuit à la vapeur et riz aux baies, dim sum, « canard vieilli à sec de 14 jours », chou chinois sauté servi avec six sauces, glace à la sauce soja… constituent quelques unes des étapes de ce périple gustatif.

Taahra

Le chef Pat-In « Knock » Promsawadi met les grillades au charbon de bois, emblème de la street food, à l’honneur. Dans sa cuisine ouverte toute de noir, il concocte un menu gastronomique de 13 plats conjuguant produits locaux et importations haut de gamme. Parmi les points forts, citons les huîtres grillées à la sauce goyave, piment vert et lait de coco et la cuisse de pigeon et sa salade de papaye.

Supanniga

Niché dans le cœur historique de Bangkok, ce restaurant thaïlandais traditionnel haut de gamme offre une vue imprenable sur le temple de Wat Arun et la rivière Chao Phraya. Les murs sont ornés de photos vintage, créant une atmosphère nostalgique et charmante. Cuisine thaïlandaise authentique à base notamment de sauce de poisson, kapi (pâte de crevettes séchées) et du poisson salé. Les recette, transmises par la grand-mère du propriétaire, mettent à l’honneur les délices des provinces de Trat et de Chantaburi, avec une légère touche d’Isaan. Ne pas manquer le Khao Soi Gai, un plat de nouilles de curry épicé au poulet, le Pla Meuk Pad Cha, calamars sautés épicés, nam prik khai, de la chair de crabe à la pâte de piment et le porc moo cha muang, agréementé de feuilles de guttiferae et du chou chino.

Supanniga, membre de Secret Retreats

Sri Trat

Restaurant élégant et rustique, spécialisé dans la cuisine thaïlandaise du sud-est, plus précisément de la région de Trat, l’une des cuisines les plus délicieuses du pays, grâce à son abondance de fruits de mer, de fruits frais et d’herbes rares. Charmante maison transformée en restaurant avec des murs ornés de photographies rappelant les souvenirs d’enfance du propriétaire et de peintures représentant sa mère, ancienne reine de beauté. Des classiques tels que le curry vert, le pad thai, le tom yum, mais aussi de succulents plats de la région de Trat tels que le miang kham, des feuilles de bétel farcies de noix de coco, de crevettes séchées, d’oignons rouges et de gingembre, le curry de porc aux feuilles de chamuang, ou un incroyable poulet au curry massaman dans lequel le durian remplace la pomme de terre.

Les malls

Aussi surprenant que cela puisse paraître à un Français pour qui bonne bouffe rime le plus souvent avec petites structures indépendantes, les gigantesques shopping malls de Bangkok (Terminal 21, Icon Siam, EmQuartier…) regorgent de restaurants offrant une cuisine thaï de grande qualité pour un prix tout à fait abordable. Parmi les chaines les plus réputés, n’hésitez pas à aller vous régaler à Baan Ying, KubKao ou Laem Charoen (spécialistes incontestés des poissons et fruits de mer).



La cuisine de rue

Aux antipodes des adresses prestigieuses mentionnées ci-dessus, on peut manger à toute heure et pour quelques baths une délicieuse tambouille à chaque coin de rue. Les Thaïlandais sont les rois du grignotage, allant jusqu’à s’accorder six petits repas par jour. Pour se saluer, on dit d’ailleurs « Gin khao ruu yang ? », dont la traduction serait « Avez-vous déjà mangé ? ». Une expérience culinaire unique, sans équivalent ailleurs dans le monde, et qui attire des millions de visiteurs chaque année. Parmi les grands classiques de la street food thaï, âme culinaire de cette mégapole : moo ping, brochettes de porc grillé, pad kra pao, sauté aux feuilles de basilic sacré, kluay tot, bananes frites, som tam, salade de papaye verte, satay, brochettes de viande grillée, guay tiew, soupe de nouilles, kai jeow, omelette à la thaïlandaise, khao man gai, poulet et riz à la vapeur, khao niew ma muang : riz gluant à la mangue. Vous pouvez y aller à l’instinct, en vous basant sur la bonne mine des plats présentés, le nombre de clients déjà attablés… ou vous aider du blog de référence sur le sujet pour faire un peu de tri dans les centaines de milliers d’échoppes ambulantes: https://bangkokglutton.com/

Four Seasons at Chao Phraya River

La note : à partir de 540 € la chambre double

Le must : un petit drink au « BBK », élu récemment « 10ème meilleur bar d’Asie » par The World’s 50 Best Bars

Le conseil : demandez une chambre donnant sur la paisible Chao Phraya River

Organiser son voyage et se loger : avec Secret Retreats

Secret Retreats est une collection de propriétés et d’expériences uniques – comprenant des hôtels-boutiques, des villas, des croisières, des restaurants et des itinéraires exclusifs – dans toute l’Asie. Il s’agit d’une communauté créée par des propriétaires indépendants et des chefs pour partager des ressources et des idées. Ensemble, nous offrons à nos clients des expériences de voyage authentiques qui vont au-delà des offres classiques pour se connecter au cœur même de la culture et des traditions asiatiques. Les membres de Secret Retreats sont des défenseurs dynamiques de la nature qui les entoure et sont passionnés par le fait de partager des moments spéciaux avec des voyageurs curieux de découvrir « l’essence de l’Asie ». Toutes les propriétés et expériences mettent également l’accent sur le soutien aux communautés locales, à l’environnement et aux efforts de durabilité dans lesquels elles sont basées, afin de garantir qu’une forme de voyage responsable, bénéfique pour les habitants et les voyageurs, puissent perdurer dans les années à venir.

Parfaitement situé en plein centre de Sukhumvit, à proximité des commerces, des restaurants et de la vie nocturne, le Maduzi combine luxe et agréable impression d’être chez soi. Ses 40 chambres, qui mettent au niveau déco en valeur l’héritage thaïlandais sont équipées de manière on ne peut plus cosy et moderne. Chaleureux, élégant, intime et chic, le Maduzi est l’un des hôtels de charme les plus agréables de la capitale.

Maduzi, membre de Secret Retreats : https://www.secret-retreats.com/maduzi

Ancienne maison de famille construite pendant la Seconde Guerre mondiale, l’Ariyasom Villa est reconverti en hôtel en 2008. Situé dans le centre-ville de Bangkok, à deux pas de Sukhumvit, cet hôtel de charme dispose de 24 chambres et suites confortables, d’une piscine et d’un charmant jardin bordé par un canal. Les voyageurs peuvent prendre des bateaux fluviaux pour visiter les sites historiques de la ville. L’hôtel dispose d’un spa, d’une bibliothèque, d’une salle de gym, et des cours de méditation et de sculpture sont proposés. Le restaurant de l’hôtel, Na Aroon, propose des plats végétariens (et biologiques), thaïlandais et européens, ainsi qu’une sélection de fruits de mer. Le petit déjeuner végétarien est inclus dans le prix de la chambre.

Ariyasom, membre de Secret Retreats : https://www.ariyasom.com/

Y aller : avec Finnair

Location de charme avec Abritel

Quelques idées de logements au top à Bangkok :

