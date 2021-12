SPÉCIAL ANNIVERSAIRE : SECRETS DE JEUNESSE

Trente ans, ça se fête. Pour l’occasion, le mixologue le plus inventif de paris, ousseyne soumah du maze, nous a concocté quatre cocktails originaux. Cheers !

Un vendredi du mois de novembre, 19h. Notre team a rendez-vous au Maze, le meilleur bar à cocktail de Paris (13 rue Tiquetonne, 75002) pour découvrir quatre créations cocktails imaginées pour l’occasion par Ousseyne Soumah bartender, patron du lieu et mixologue ultra-inventif – tout à l’image du mag’.

Tout ici a un air de nouveauté : c’est le génie des noms qui savent se réinventer et le secret de la jeunesse éternelle. Alors quoi de mieux pour célébrer cet éternel retour que quatre cocktails originaux estampillés aux meilleures catchphrases du mag’, le tout grâce à quelques-uns de nos vins & spiritueux fétiches ?

Qui ? Le cognac Hennessy, la vodka polonaise Belvedere, le whisky écossais Ardbeg et le Chandon Garden Spritz… Tout le monde a été invité à se réinventer ! Les noms sont familiers, la base du cocktail reste standard (on ne change pas une équipe qui gagne) mais le résultat est aussi frappé que nos meilleures formules. Pour les plus intellos : « l’Accélérateur d’idées », un cocktail à base de whisky tourbé Ardbeg, agrémenté d’un vin d’Espagne, de citron vert, de blanc d’oeil et de bitter cardamon. Résultat ? Un drink acidulé parfait pour réveiller les méninges. Pour les plus audacieux : « le Street-Luxe », à base de cognac Hennessy, auquel on ajoute du sirop de combawa, du bitter miel et du ginger ale ; le juste milieu entre confort et caractère. Pour les plus désinvoltes : « le Love-Activism », un cocktail tout en finesse composé essentiellement de Chandon Garden Spritz et d’une rondelle d’orange, dans un verre à ballon – pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple et chic ? Enfin, pour les plus visionnaires, « le Futur-Cool », à base de vodka Belvedere, de vanille, de fleur de sureau, de champagne et de poivre du Sichuan ; le cocktail best-seller de demain !

Finalement entre l’élaboration d’un cocktail et d’un magazine il n’y a qu’un pas ! Un savoir-faire en constante évolution, une maîtrise parfaite des ingrédients et une belle place pour l’innovation. Alors on s’assied, on lit, on déguste et on fait un vœu !

Maze, 13 rue Tiquetonne, 75002 Paris



Par Violaine Epitalon

Photos Anaël Boulay