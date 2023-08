SONEVA KIRI : UN EDEN THAÏ ALLIANT LUXE ET ECOLOGIE

Loin de l’agitation de la trépidante Bangkok, le Soneva Kiri, sanctuaire éco-responsable situé sur l’île de Ko Kood, offre une retraite aussi paisible qu’exquise…

Nichée au sein du golfe de Siam, Ko Kood (ou Koh Kut), quatrième plus grande île du pays, se dévoile comme un l’un des joyaux les mieux préservés de Thaïlande. Ses plages immaculées, ses cascades enchanteresses, sa végétation luxuriante et ses villages de pêcheurs pittoresques attirent les voyageurs en quête d’évasion et d’authenticité. Au cœur de ce paradis tropical, le sublime Soneva Kiri redéfinit les limites du raffinement et de l’expérience balnéaire, et se pose en parangon de la robinsonnade chic.

Cet éco-resort en bois flottant, considéré comme l’un des dix plus beaux hôtels de loisir au monde, fusionne harmonieusement luxe ultime et respect de l’environnement, tout en offrant un éventail d’expériences inoubliables. Tout commence par l’avion privé au départ de Bangkok. En survolant les eaux scintillantes du golfe de Siam, l’excitation monte à l’idée de rejoindre ce havre de paix tout droit sortie de l’imagination de Sonu et Eva Shivdasani, ses fondateurs. Des visionnaires, déterminés à créer des expériences inégalées tout en préservant la beauté de la nature. Leur amour pour les voyages, l’innovation, et leur engagement envers la durabilité ont donné naissance à plusieurs établissements devenus mythiques aux Maldives – Soneva Fushi, Soneva Jani, Soneva in Aqua – puis au Soneva Kiri.

Dès l’arrivée, le sens de l’hospitalité exceptionnel qui a fait la réputation de la marque (le luxe certes, mais dans la détente, sans prétention ni ostentation, en ayant à chaque seconde l’impression d’être à la maison) est au rendez vous. Un majordome, qui sera aux petits soins tout au long de votre séjour, vous emmène vers votre chambre en voiturette – un bolide qui vous sera par la suite allouée – à travers l’immense domaine. Chaque villa, allant de 403 à 482 mètres carrés et garantissant une intimité totale, a été conçue avec une attention minutieuse aux détails et offre un espace alliant confort moderne et charme authentique de l’île. Elles sont dotées de piscines à débordement privées invitant à se prélasser tout en profitant de la vue imprenable sur mer ou sur mangrove.

Décorés avec une impeccable élégance, les intérieurs mêlent bois, bambou et cuir, touches contemporaines et traditionnelles thaïlandaises. Les espaces de vie sont ouverts, permettant à la brise marine de circuler librement, créant une sensation de fusion avec la nature foisonnante, une atmosphère harmonieuse et apaisante.

Le Soneva Kiri ne se contente pas de proposer un splendide hébergement, modèle du genre « bivouac de luxe », il offre des expériences hors du commun, dont le maître mot est la constante connexion avec la nature (et, son corollaire, la déconnexion la plus totale, la philosophie de l’endroit s’incarnant dans la formule maison « no news, no shoes »). Le resort a conçu des aménagements atypiques et écologiques, tels qu’une fabuleuse piscine avec vue imprenable sur l’océan, au design épurée et organique (malgré tout) so instagrammable.

Mais aussi un club enfants en forme de raie manta, ou le Tree Pod, une nacelle perchée dans les arbres où l’on peut savourer un petit-déjeuner ou un déjeuner livrés en tyrolienne tout en profitant d’une vue panoramique à couper le souffle sur les eaux turquoises. Des flots cristallins qui offrent des opportunités exceptionnelles pour la plongée sous-marine et le snorkeling. Des excursions guidées sont proposées pour les plongeurs de tous niveaux, permettant de découvrir des récifs parmi les plus époustouflants de Thaïlande. Les invités peuvent aussi explorer les baies tranquilles et les criques isolées en kayak ou en bateau. Pour les voyageurs en quête de détente et de sérénité, l’hôtel propose des séances de yoga sur la plage, et dispose d’un spa niché dans la mangrove, qui offre une gamme complète de soins holistiques pour revitaliser le corps et l’esprit.

Côté assiette, le Soneva Kiri recèle des expériences gastronomiques uniques célébrant la cuisine locale et internationale, tout en respectant les principes d’ingrédients frais et de durabilité. Dîners romantiques sur la plage, pique-niques privés sur les îlots déserts et cours de cuisine thaïlandaise sont quelques-unes des options disponibles. Le restaurant The Den offre une expérience culinaire ludique pour les familles, où les enfants concoctent leurs propres plats sous la supervision du chef, tandis que le Benz propose une expérience authentique de cuisine thaï, et The View un moment gastronomique inoubliable sur fond de coucher du soleil.

Au cœur de la philosophie du Soneva Kiri : l’engagement environnemental. Des solutions novatrices ont été mises en place pour minimiser l’impact de l’activité touristique sur l’île, faisant de cet établissement un modèle d’éco-responsabilité. Les villas sont équipées de technologies vertes, notamment des systèmes de refroidissement passifs et des panneaux solaires, contribuant à réduire la consommation d’énergie. Le resort adopte des pratiques de gestion des déchets et de l’eau et mène des programmes de recyclage et de compostage. En partenariat avec des organisations locales, il s’engage dans la conservation de la biodiversité de l’île. Des initiatives de replantation d’espèces végétales endémiques sont menées tandis que des mesures sont prises pour protéger la faune marine et terrestre, notamment la réduction au maximum de l’utilisation de plastiques à usage unique. Le Soneva Kiri joue de plus un rôle actif au sein de la communauté locale en mettant en place des programmes de développement durable et d’éducation. Des ateliers et des formations sont organisés pour sensibiliser les locaux aux pratiques éco-responsables. Une approche novatrice qui prouve qu’il est possible de concilier luxe et préservation de la nature…

Bien que le Soneva Kiri soit en lui-même une expérience des plus mémorables, l’île de Ko Kood regorge également de trésors qu’il serait fort dommage de ne pas explorer. Ses plages, dont les célèbres Ao Phrao et Klong Chao, incarnent la perfection tropicale, et le village de pêcheurs d’Ao Yai, avec ses maisons sur pilotis, ses bateaux colorés et ses activités traditionnelles, offre une immersion authentique dans la vie locale…

Par Sébastien Bardos