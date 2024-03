SIX PRODUITS QUI NOUS QUESTIONNENT SUR LEUR USAGE

Bystamp

Cette start-up bretonne vient de concevoir le premier tampon-encreur hybride et numérique sous le nom de Printer 2in1. De plus en plus de documents sont créés sur ordinateurs et nécessitent qu’ils soient signés et authentifiés. Il regroupe les fonctions d’un tampon-encreur classique et du tampon numérique Keymo. Il est compact et aussi simple d’emploi. Il suffit d’enregistrer son cachet ou signature, d’ouvrir le document avec l’application Keymo et le signer en apposant le tampon sur l’écran. Sans abonnement ni frais annexes. Compatible avec tous les systèmes d’exploitation et tous les ordinateurs, tablettes ou smartphones. Les documents numériques sont directement marqués sur l’écran au format PDF, le tout en un clic d’œil.

55 € HT

www.bystamp.com

Dyson Airstrait

La nouvelle façon selon Dyson de sécher les cheveux mouillés, sans plaques chauffantes ni dommages causés par la chaleur. On retrouve la technologie Dyson du puissant flux d’air concentré ce qui permet de sécher et lisser simultanément les cheveux mouillés. Ce flux d’air puissant et précis est le point fort de ce lisseur qui, à grande vitesse, ne nécessite qu’un passage. Comme cela marche-t-il ?. Le long des bras du lisseur se trouvent deux ouvertures de 1,5 mm. Le flux d’air est accéléré à travers ces ouvertures, créant deux jets d’air descendants à grande vitesse avec un contrôle intelligent de la chaleur. Il combine le séchage et le coiffage et intègre un écran LCD

499 €

www.dyson.fr

EZIclean Catbot K8i

La litière robot connectée pour chat, rien n’arrête le progrès, les chats méritent aussi d’avoir leur maison connectée de toilette. Elle est autonome, facile et rapide à nettoyer ce qui permet de maintenir un espace toujours propre et hygiénique sans avoir à s’en préoccuper. Cette boite en forme de capsule limite la propagation des odeurs et un générateur d’ozone est intégré à la Catbot K8i afin de préserver la qualité de l’air pour soi et son animal. Une application permet de paramétrer le nettoyage quand on s’absente pendant 2 à 3 semaines. Cette litière nettoie et trie les déchets à l’aide d’un système de rotation. L’appareil est aussi équipé d’une balance intégrée qui enregistre l’évolution du poids de l’animal.

449 €

eziclean.com

Tikino

Le projecteur d’histoire destiné aux enfants made in France. Ceci n’est pas un jouet, il réinvente l’expérience immersive de l’histoire animée. Stop aux écrans qui agressent nos petits. Voici l’alternative idéale aux écrans électroniques pour ne plus ressentir de culpabilité de voir son enfant scotché devant un écran. On connaissait déjà les ombres chinoises, en s’alliant à l’éditeur Bayard Jeunesse, Tikino a développé un catalogue très divers qui permet aux enfants d’avoir des contenus de qualité. Conçus avec des artistes et professionnels de l’enfance, les contenus Tikino sont illustrés et animés avec douceur pour raconter des histoires, faire rêver, découvrir, apprendre l’histoire, l’écologie et même l’anglais. Il est ergonomique, robuste et sécurisé. Projetable au mur ou au plafond avec une lumière douce qui protège les yeux. Possède un mode audio.

199,90 €

tikino.fr

Skyted

Ce n’est pas une version du masque d’Hannibla Lecter mais cela lui ressemble. C’est un masque pour téléphoner sans être entendu et qui a la qualité d’être respirant. Skyted, soutenu par l’Agence Spatiale Européenne et Airbus a conçu son masque révolutionnaire pour tenir des conversations silencieuses et confidentielles. On reste ainsi connecté en toute discrétion grâce à sa technologie « No Noise In, No Voice Out ». Souvent on est agacé par les personnes qui parlent fort avec leurs smartphones dans les lieux publics. Le masque absorbe 80 % des fréquences vocales, ce qui permet des conversations limpides même dans un environnement bruyant, sans causer de perturbations ni être entendu par les personnes à proximité, ainsi on n’étale pas sa vie professionnelle ou privée.

skyted.io

Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2

Cela lui ressemble mais ce n’est pas un antivol pour vélo, c’est la nouvelle version du gonfleur nomade multi usages de Xiaomi et ce n’est pas un gadget. Il a la puissance de regonfler jusqu’à 10 pneus de voiture avec une seule charge ou de gonfler deux pneus de voiture à plats. Différents types de mode de gonflage sont proposés, bien sûr le mode vélo mais aussi celui pour la moto, la voiture, le ballon et même un mode trottinette et manuel. Divers embouts sont fournis même une aiguille pour gonfler les ballons. Simple et rapide d’utilisation, il détecte la pression des pneus. On peut programmer la pression d’air à délivrer pour éviter le sur gonflage. Compact, il peut s’emporter partout malgré son poids et il intègre un éclairage. Il manque juste la possibilité de l’utiliser pour dégonfler un pneu.

55 €

www.mi.com/fr/