SIX PRODUITS ORIGINAUX ET ATYPIQUES

Ce grille-pain connecté avec son écran tactile permet de sélectionner le type de pain et de le griller au degré prêt. Il peut toaster deux tranches de pain de manière différente en même temps. Son algorithme IntelliHeat règle avec précision le processus du toaster en fonction du pain utilisé. On peut enregistrer jusqu’à huit préférences pour un grillage plus rapide. 339 € . www.tineco.com

Pour préserver la nature et lutter contre l’utilisation du plastique, il est devenu indispensable d’utiliser des bouteilles réutilisables en acier inoxydable. Cette marque californienne fait plus, elle a conçu une bouteille d’eau autonettoyante équipée d’un système de purification de l’eau du robinet. Elle utilise la technologie PureVisTM pour éliminer jusqu’à 99% des bio-contaminants. La bouteille s’allume intelligemment toutes les 2 heures pour nettoyer l’eau ainsi que sa surface interne. Prix à partir de 109€ . livelarq.com

UpFiner, UpLock Evolution

Le seul coffre nomade portable sécurisé et connecté qui surveille vos effets personnels lors de vos déplacements. Il permet de mettre à l’abri son portefeuille, ses clés, son portable que l’on soit à la mer, dans les transports ou au café. On est averti en temps réel de toute tentative de vol via deux systèmes de détection (soit vol en statique ou en dynamique). Le déclenchement d’une alarme permet d’intervenir à temps grâce à sa connexion (via le Bluetooth) 109€

https://upfiner.com/