QUELQUES GOURMANDES RAISONS DE VISITER GENEVE

A l’inverse de son image un peu austère de Rome protestante et de capitale des banques, de l’horlogerie et des ONG, Genève se révèle, insoupçonnée, hédoniste et branchée !

Situé sur les bords du lac Léman, The Woodward sera le complice rêvé de votre escapade genevoise. Appartenant à la collection Oetker (le Cap-Eden-Roc à Antibes, le Bristol à Paris…), il est l’unique hôtel de la ville à ne compter que des suites, et recèle deux restaurants gastronomiques (Le Jardinier et Atelier Robuchon).

A deux pas, allez prendre le soleil et piquer une tête aux Pâquis. Ces bains publics à l’atmosphère délicieusement surannée sont une institution. Petite plage, jetée sur pilotis, saunas, hammams, et buvette réputée pour son brunch et son apéro au coucher du soleil.

Brasserie de l’hôtel de ville : c’est au cœur de la meule, dans la Vieille-Ville, que l’on poursuit cette virée sensuelle que Calvin aurait sans aucun doute vertement réprouvée. Après avoir flâné le long de ses ruelles, de ses placettes aux terrasses fleuries, léché consciencieusement les vitrines des antiquaires, libraires et galeristes, puis gravi les marches de la Cathédrale St-Pierre pour savourer le fantastique panorama, on s’attable au restaurant de L’hôtel de ville.

Sis dans une antique bâtisse, face au parlement, c’est la cantine des politiques, du showbiz, des diplomates en goguette (ainsi que des marins et militaires… voir l’impressionnante collection de couvre-chefs de tout poil qui orne les murs). On y sert, maitrisés à la perfection, les classiques de la tambouille genevoise : fondue, saucisse Longeole et son gratin de cardons, fricassée de joues de porc…

Spoon Food Hall : un food court au top convoquant la cuisine de rue du monde entier. Les rolls de homard swinguent avec les donburi, tandis que les banh mí font de l’oeil aux gyros et aux burgers nippons.

Chocolateries : immanquables, évidemment. Parmi les maisons les plus réputées : La Bonbonnière et son bar à chocolat chaud, Du Rhône – mention spéciale à la ganache aux 3 thés- et Sweetzerland, pionnier du chocolat bio.

Café de La Plage : installé dans le Grand Théâtre de Genève, inspiré de l’opéra Garnier, face au paisible parc des Bastions, un resto à la déco épurée proposant une cuisine bistronomique locale et saisonnière de haute volée. Impeccables Vitello tonnato et Suprême de pintade farci à la truffe concoctés par le chef Jacopo, d’origine milanaise.

Vignoble : troisième canton viticole de Suisse, Genève réserve de fort jolies surprises à base de Pinot Gris, Noir, Gamaret ou Syrah. N’hésitez donc pas à arpenter la campagne genevoise et visiter quelques unes de ses 70 caves… Les dégustations dûment effectuées, on déjeune au Café de Peney, bistrot gourmand en plein cœur du vignoble ayant conservé le charme des troquets genevois d’antan.

Inda Bar : dans « la rue de la soif », au centre du bouillonnant quartier des Eaux-Vives, qui compte quelques très beaux édifices Art nouveau – la maison des Paons notamment – un resto de cuisine indienne revisitée à l’ambiance festive. Vaste carte de cocktails et de vins, et une ribambelle de succulents curry, tandoor, paneer et tikka twistés par diverses inspirations.

The Woodward

https://www.oetkercollection.com/fr/hotels/the-woodward/

La note : à partir de 1200 euros la suite

Le must : une petite séance ravigotante dans le spa Guerlain

Le conseil : sirotez un cocktail bien frappé en admirant le Mont Blanc

Préparer son voyage : avec Geneva Tourisme

www.geneve.com

Par Sébastien Bardos