PRODUITS MALINS POUR FACILITER SA VIE À L’INTÉRIEUR COMME À L’EXTÉRIEUR.

Par Serge Adelfang

Précédent Suivant

Yeedi Vac 2 pro Cette marque chinoise est spécialisée dans des aspirateurs robots. Pour ceux qui ne veulent pas perdre de temps à passer l’aspirateur ou qui veulent retrouver leur appartement ou maison nickel après une absence plus ou moins longue, le Vac 2 pro est fait pour eux. Non seulement il aspire mais il intègre un système de lavage efficace grâce à un bloc serpillière oscillant. Il intègre une technologie d’évitement des obstacles et fonctionne avec une station de vidage automatique.

449,99 €

www.yeedi.com

Decathlon Packraft 500 C’est la mode des Packraft, la vocation de Decathlon est de démocratiser tous les sports, c’est le cas avec cette embarcation gonflable entre le raft et le kayak. Elle ne pèse que 2 kilos, facile à transporter, pas plus encombrant qu’un sac à dos. Il se gonfle avec son sac de rangement en dix coups de pompe. Il possède un siège gonflable et deux cales pour les genoux. Il s’emporte n’importe où pour descendre une rivière ou faire une balade sur un plan d’eau.

500 €

www.decathlon.fr

Huawei Watch D La marque continue à se diversifier et innove dans différents domaines. Elle développe de plus en plus son offre de montres connectées. Focus sur la Watch D, elle intègre un tensiomètre et un ECG. Elle est orientée sur la santé connectée. Si la montre parait un peu épaisse c’est parce quand on prend sa tension, celle-ci se gonfle pour la prendre. Il suffit de placer son bras d’une certaine façon, cela ne prend qu’une minute. Elle sera disponible quand elle aura eu sa certification.

449 €

www.huawei.com/fr

Garmin Fenix 7 Sapphire Solar La maque frappe fort avec toute sa nouvelle gamme. Elle intègre la tendance actuelle des montres connectées tout en restant dans l’esprit des montres de sport. La Fenix 7 Sapphire Solar apporte son lot de nouveautés comme un verre en saphir sur l’écran tactile ainsi que la recharge solaire pour les longues sessions de sport. Cette montre cardio a un GPS performant. Bien sûr on retrouve les nombreuses fonctions liées au sport.

899 €

www.garmin.com

Olythe Cette startup basée à Aix en Provence lance son Ocigo CIGO, c’est un éthylotest électronique. Idéal pour ceux qui partent en vacances et qui ont des soirées bien arrosées. Non seulement, Il mesure instantanément la concentration d’alcool dans l’air expiré mais est capable de conseiller l’utilisateur pour lui indiquer quand il peut prendre la route. Peut s’utiliser de façon autonome grâce à son écran OLED intégré ou connecté à un smartphone par Bluetooth.

249 €

www.olythe.io

Suunto 9 Peak C’est comme pour les voitures, certains ne jurent que par BMW, d’autres par Audi. C’est la même chose avec la marque Suunto. Pour un grand nombre de sportifs, elle est la seule valable pour les épreuves sportives en tout genre, celle-ci en compte 80. La Suunto 9 Peak a une excellente autonomie pour emmener le sportif jusqu’au bout de son épreuve. Robuste, elle est plus fine ce qui améliore son design. Elle est équipée d’un oxymètre qui permet d’évaluer son adaptation à l’altitude.

699 €

www.suunto.com

Ribimex Kit goutte à goutte Qui n’est pas parti en vacances et à son retour trouve ses plantes crevées par manque d’eau. Ce kit d’arrosage goutte-à-goutte à débit réglable permet une irrigation optimale des plantes et fleurs en parterre ou suspensions. Il est facile à mettre en place en le raccordant à un programmateur, on part ainsi l’esprit tranquille. Livré avec 2 tuyaux de 10 m (Ø 4 mm et Ø 13 mm), raccords et pics.

24,90 €

www.ribimex.fr