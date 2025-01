[POWERLIST 2025] KELLY MASSOL : « DONNER DE LA VISIBILITÉ »

CURL MASTER, 41 ANS

CV_ Elle réinvente notre rapport aux cheveux. C’’est dans une cuisine que naît Les Secrets de Loly (valorisée 70 millions en bourse, ndlr). En 2009, lassée de ne pas trouver de produits capillaires adaptés à ses boucles, Kelly Massol cumule ses années d’expérience de DIY et lance la première marque pour cheveux texturés en France. En 2024, elle devient présidente des Premières, incubateur associatif dédié à l’entreprenariat féminin et mixte. La même année, on peut la voir en juré dans Qui Veut être mon Associé, sur M6, où elle va investir plus de 2 millions d’euros dans de jeunes projets. Profil décoiffant.

2024 _ Nouveaux locaux parisiens, découverte de la garde alternée, premier hardware pour la marque (un sèche-cheveux) et recrutement d’une vingtaine de personnes. « L’année m’a roulé dessus ! »

Son engagement pour les femmes entrepreneures ?_ « Il n’y a que 12 % de femmes cheffes d’entreprise, et 68 % d’entre elles se payent au Smic. Et le plus drôle, c’est que leurs entreprises sont en moyenne plus bénéficiaires que celles tenues par des hommes. En étant présidente des Premières, je voulais leur donner de la visibilité. »

Ses implications dans de nouvelles start-ups ?_ « Je suis arrivée à un moment dans ma carrière où je suis assez mature pour donner de moi-même. C’est le concept assez anglo-saxon du Give Back ! J’investis, bien sûr, mais je peux aussi donner des conseils en termes d’ADN de marque, de marketing, de communication. »

Son mantra ?_ « Always with Love. Je fais tout avec amour. En tant que solo-preneur, on donne énormément. Il faut vraiment aimer ce qu’on fait pour pouvoir tenir. »

2025_ Des plans de croissance : « Maintenant qu’on a consolidé et séniorisé notre équipe, on peut finir de mapper la France et partir à l’international ». Et, puisqu’elle ne s’arrête jamais, un livre pour janvier (Boss Energy, La puissance de croire en soi, éditions du Rocher)…



Par Adèle Thiery

Photo Axel Vanhessche