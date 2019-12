Nos 20 Résolutions pour 2020

Virgil Abloh, styliste-Dj-architecte, protégé de Kanye West, boss de Off-White, DA chez Louis Vuitton Homme serait-il devin ? Avant même que Maxime Nicolle ne se fasse connaître de la France entière et que les premiers rond-points ne soient bloqués par des mécontents, Virgil donnait déjà dans le gilet jaune fluo, lors d’un défilé prophétique organisé en juin 2018 à Paris, dans les jardins du Palais Royal.

Face à l’omniprésence des chasubles couleur grève dans les rues, Virgil ne commercialisera pas la pièce, et cette relique restera dans l’oubli jusqu’en janvier 2019, lorsque son veston sans manche fluo réapparaît sur le dos de la superbe Bella Hadid, déchaînant ainsi les lubies de fashionistas néo-révolutionnaires en tous genre. Quand on vous

dit que Louis Vuitton est avant-gardiste… Après plus d’une annéede samedis perturbés, on aimerait passer nos samedis soir avec une impression d’empathie à la galère. Pour ces raisons nous réclamons aujourd’hui à Virgil Abloh la libération du gilet jaune Louis Vuitton, dont on aimerait pouvoir se couvrir. On va mettre une pétition en ligne. Soyons colère, restons chic.