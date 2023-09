LES ILES FÉROÉ : JOYAU CACHÉ DE L’ATLANTIQUE NORD

Non loin du cercle polaire, cet archipel aux paysages fantasmagoriques est l’incarnation de la félicité nordique. Fjords aux falaises insensées, adorables villages échoués au sein d’une nature à la beauté brute et, au recensement, plus de moutons que d’habitants !

On entame cette immersion dans l’envoutant archipel danois, situé entre l’Islande et la Norvège, en s’installant dans le premier hôtel de marque internationale des Féroé, le Hilton Garden Inn Faroe Islands. Situé à Tórshavn, la capitale, son architecture toute scandinave, fondue dans son environnement, toit végétalisé et vue panoramique, met tout de suite dans l’ambiance. On profite de son élégante déco, de son sauna et de son bain à remous extérieur avant de se régaler dans son restaurant de splendides langoustes grillées et d’un gigot d’agneau accompagné de petites pommes de terre nouvelles.

Excursion en bateau

Explorer les îles Féroé à bord d’un bateau touristique est une expérience tout à fait inoubliable. Panoramas spectaculaires, corniches, caves et falaises vertigineuses, cascades en pagaille se jetant dans les eaux tumultueuses de l’Atlantique… Une beauté saisissante révélant la magie brute de ces îles subarctiques. Les promenades les plus connues partent de Vestmanna, mais de nombreuses autres possibilités existent, comme celle de s’aventurer vers l’île de Kalsoy, où se dresse le phare de Kallur, offrant une vue à couper le souffle sur les fjords environnants.

Balade le long du lac Sørvágsvatn

Situé à proximité de l’aéroport de Vágar, son apparence presque irréelle – vasque scintillante suspendue au bord du vide – fascine au premier coup d’œil… Bordé de vertes collines, il offre de prime abord un cadre idyllique tout à fait classique. Mais soudain, les flancs des prairies se déchirent en titanesques entailles plongeant jusqu’à l’océan, battues à leurs pieds par les flots et encerclées à leurs têtes par les goélands… Un spectacle dantesque, wagnérien, résultant sans doute du combat enragé de quelques divinités vikings… Un peu plus loin, telle une gigantesque piscine à débordement, le lac s’épanche dans la mer par une chute d’eau bouillonnant contre le récif. Assis sur l’un des éperons rocheux avoisinants, on contemple le mémorable plan d’eau, qui semble flotter en apesanteur au-dessus de l’océan. A quelques kilomètres de là, à Gásadalur, une splendide chute située au cœur d’un cirque montagneux se précipite elle aussi dans la mer…

Macareux

Les îles Féroé sont un paradis pour les amoureux de la faune, et l’une des stars incontestées de cet archipel est le macareux. Avec leurs becs colorés et leurs plumes élégantes, ces oiseaux marins emblématiques attirent les visiteurs du monde entier. Les falaises escarpées qui bordent les côtes des îles Féroé sont le lieu de prédilection pour observer ces oiseaux majestueux dans leur habitat naturel. Les sites tels que Mykines, une petite île où les macareux se nichent dans des crevasses rocheuses, et Vestmanna, où des excursions en bateau vous permettent de les voir de près, sont des incontournables pour les ornithologues amateurs et les voyageurs curieux de la faune locale. La saison estivale est le moment idéal pour assister à leurs parades aériennes au-dessus de la mer…

Gastronomie

En plus d’un paysage époustouflant, les îles Féroé offrent une expérience culinaire exceptionnelle. Les restaurants de la capitale, Tórshavn, sont le joyau de la scène gastronomique féroïenne, mettant en avant des produits locaux d’exception. Parmi les meilleurs établissements de la ville, on trouve Koks, récompensé d’une étoile Michelin, qui propose une cuisine contemporaine basée sur des ingrédients traditionnels des îles Féroé, tels que l’agneau, le poisson et les algues. Ræst, dirigé par le chef Gregory Guyard, est un incontournable pour déguster des plats fermentés, une technique ancestrale de conservation des aliments qui confère des saveurs uniques. Barbara Fish House, situé sur le port, est célèbre pour ses fruits de mer frais et ses poissons préparés de manière experte. Smakka offre une expérience gastronomique immersive en présentant la cuisine féroïenne traditionnelle dans un cadre intime. Situé dans une charmante maison en bois du XVIIe, Áarstova est le spécialiste de l’agneau, cuit 12h dans la bière. Enfin, Frumbiti est idéal pour ceux qui souhaitent découvrir la cuisine nordique moderne avec une vue imprenable sur le port de Tórshavn.

Hélicoptère

S’envoler en hélicoptère aux îles Féroé est une expérience véritablement époustouflante, offrant des perspectives inoubliables sur les paysages spectaculaires de l’archipel. En survolant cette nature à la splendeur sauvage, à la fois si sublime et parfaitement inhospitalière, on saisit véritablement l’essence de la destination. Au-delà de l’aspect purement touristique, c’est une immersion dans la vie locale, une opportunité de voir de près comment les habitants naviguent entre ces différentes îles à la géographie si particulière pour leurs besoins quotidiens. De saut de puce en saut de puce, on partage le vol avec des locaux, comme s’il s’agissait d’un trajet en bus, on découvre leur convivialité et le mode de vie unique des habitants de cet archipel nordique au charme si particulier…

Hilton Garden Inn Faroe Islands

https://www.hilton.com/fr/hotels/faethgi-hilton-garden-inn-faroe-islands/

La note : à partir de 109 euros la chambre double

Le must : un petit cocktail préparé de main de maitre au très stylé bar de l’hôtel

Le conseil : demandez une chambre avec vue sur l’océan

Y aller : avec Atlantic Airways

Atlantic Airways est la compagnie aérienne nationale des îles Féroé. Elle opère un vol direct saisonnier d’avril à octobre entre Paris-CDG et l’aéroport de Vagar 3 fois par semaine en codeshare avec Air France-KLM, les lundis, mercredis et vendredis. Idéal pour un long week-end ou une semaine d’escapade dans ce paradis de nature préservé, qui s’ouvre juste au tourisme … et à moins de 3h de vol de Paris ! En hiver, de novembre à mars, la compagnie propose une desserte depuis Paris via Copenhague au Danemark. Atlantic Airways exploite l’une des plus jeunes flottes d’Europe composée de 3 A320, dont 2 A320neo (appareils de dernière génération écoefficients) ainsi que 2 hélicoptères. L’aller-retour Paris-Vagar est actuellement disponible à partir de 387€ TTC.

Informations et réservation : https://www.atlanticairways.com/en

Par Sébastien Bardos