JULIA PIATON : « NOS VIES ? UNE FICTION ! »

Star de la série cannabique Family Business, la comédienne illumine le très buzzé C’est la vie.

Tu as été révélée au grand public par Qu’est ce qu’on a fait au bon dieu ? (2014). Pas trop gênant quand tu sors dans la rue ?

Julia Piaton : Du tout ! C’est vrai que ça a été un raz-de-marée pour nous tous dès la sortie du premier.

On te reconnaît souvent ?

Dernièrement, j’étais gare de Lyon, et un monsieur vient vers moi. Je lui dis : « Oui oui, j’imagine que c’est pour Le Bon dieu ». Et il me répond : « Pas du tout, vous êtes super dans Connasse ! ». « Mais Connasse c’est pas moi, c’est Camille Cottin ! » (Rires.). Ça m’arrive souvent…

C’est la vie de Julien Rambaldi sera ton premier film post-fermeture des salles. Hâte ?

À fond ! C’est une comédie un peu barrée sur l’accouchement, à la fois drôle et tendre, avec une super bande d’acteurs : Josiane Balasko, Léa Drucker, Nicolas Maury… Il a réussi à soutenir les arcs de tous les personnages, un peu comme dans une comédie anglaise.

On est en attente de la réouverture des salles. Comment imagines-tu le cinéma d’après ?

En ce moment, c’est le cinéma qui ressemble à la réalité. Et notre vie, à une fiction. Ce serait chouette que ça s’inverse. En plus, dans cette période compliquée, on a besoin de se droguer à des rêves, à des images…

Et la place de Julia, dans ce monde d’après ?

J’attends de voir quel effet ça va nous faire. Je pense qu’on va tous décompenser. Ça va être marrant !

C’est la vie de Julien Rambaldi