FESTIVAL DE DEAUVILLE 2024 : 50 ANS ET TOUJOURS DES DENTS

Le cinquantième festival du cinéma américain de Deauville s’ouvre avec une pléiade de stars, deux docs somptueux et le retour gagnant de Tim Burton.

Après quelques secousses et la concurrence de Venise, le 50e festival du film américain de Deauville a débuté avec une belle programmation, une rétro qui claque avec cinquante classiques du cinéma US (mais pourquoi les projeter sur un tout petit écran) et le retour des stars sur les planches. Lors de la soirée d’ouverture, le festival a récompensé un de ses meilleurs ambassadeurs, Michael Douglas, 80 ans, qui a une nouvelle fois raconté ses liens avec Deauville, et sa première rencontre avec sa femme, Catherine Zeta-Jones (« j’étais à Deauville pour présenter Meurtre parfait, en 1998. J’avais découvert Catherine trois semaines plus tôt lors dans Zorro, que j’avais vu avec mon père. J’ai demandé à mon assistant si elle venait seule à Deauville et j’ai demandé à prendre un verre avec elle. Le reste fait partie de l’histoire… »). Et après un court-métrage plutôt insignifiant signé Malia Ann (la fille d’Obama), le premier film diffusé a été un énorme nanar, Lee Miller, sur la célèbre photographe américaine, incarnée par Kate Winslet, correspondante de guerre pour Vogue qui a photographié les camps de concentration de Dachau et Buchenwald. Filmé comme un produit Netflix, c’est plat et indigent, Winslet se contentant de serrer les maxillaires pendant deux heures, comme le pauvre spectateur, accablé par la vision de figurants en pyjamas bien repassés, censés représentés des survivants de l’holocauste. A fuir…

Le documentaire L’Ombre du commandant est d’une toute autre tenue. La réalisatrice Daniela Völker a retrouvé le fils Rudolf Höss, commandant des camps de concentration et d’extermination d’Auschwitz-Birkenau, le plus grand criminel de masses de l’histoire qui a tué plus d’un million de personnes, principalement des Juifs. « J’ai eu une enfance merveilleuse à Auschwitz », assure au début du film son fils Hans Jürgen qui avait 4 ans en 1944 et qui se souvient seulement du beau jardin et de ses gentils parents. S’ensuit un doc absolument poignant, ponctué d’images inoubliables, parfait contre-champ de La Zone d’intérêt de Jonathan Glazer. La fin préfabriquée, la rencontre à Londres entre le fils de Höss et une survivante d’Auschwitz, est hors sujet, mais l’ensemble frappe comme un coup de crosse et se révèle indispensable en cette période pour le moins trouble.

Super / Man : l’histoire de Christopher Reeve est un doc somptueux. Avec d’incroyables archives, les deux réalisateurs racontent l’ascension de l’acteur qui devient Superman à 24 ans, son accident d’équitation en 1995 qui le laisse tétraplégique, puis sa lutte incessante pour trouver un remède contre les lésions de la moëlle épinière. Les interviews de ses enfants ou des ses amis acteurs sont bien sûr bouleversantes et l’émotion culmine quand cet homme vraiment super arrive enfin à bouger… son index. Il y a également en creux dans ce doc l’histoire de l’extraordinaire amitié entre Reeve et Robin Williams, qui l’a toujours soutenu. D’ailleurs, un intervenant raconte que lorsque l’acteur de Popeye et Will Hunting est venu voir Reeve pour la première fois à l’hôpital, il s’est fait passer pour un proctologue russe bien décidé à lui faire passer un examen, et que Reeve, dans un état désespéré, a éclaté de rire et décidé ce jour-là de continuer à vivre.

On rit également beaucoup avec Beetlejuice Beetlejuice, le retour gagnant de Tim Burton. Tim est amoureux et ça se voit. Il convoque les morts, les zinzins et les créatures fantastiques du premier volet et embarque tout son petit monde pour deux heures de folie douce et d’aventures poilantes. On est en terrain connu, en BurtonLand, et ces retrouvailles font chaud au cœur, d’autant que Michael Keaton est toujours aussi électrique et fait dérailler le film à chaque qu’il apparait.

Hautement recommandé, donc…

Lee Miller, sortie le 9 octobre

L’Ombre du commandant, sortie le 9 octobre

Super / Man : l’histoire de Christopher Reeve, sortie le 6 novembre

Beetlejuice Beetlejuice, sortie le 11 septembre



Par Marc Godin