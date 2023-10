EMMANUEL HADDAD, EXPERT-PARFUM : « GUIDÉ PAR LA DIFFÉRENCE »

Emmanuel Haddad s’est formé à l’ISIPCA, et s’est installé en l’espace de vingt ans au cœur de l’univers haut-de-gamme de la parfumerie et de la cosmétique française de niche. Interview qui sent bon.

Tu as collaboré au développement de marques comme Lolita Lempicka, Acqua di Parma, Lalique. Et tu as créé, en 2022, Niche Beauty Brands, une plateforme d’accompagnement de marques de niches dans le secteur de la parfumerie et de la cosmétique. Ta définition d’un bon parfum ?

Emmanuel Haddad : J’identifie le potentiel d’une marque en fonction de la complétude de son univers. Il y a l’exigence d’un créateur, comme Kurkdjian, qui sélectionne méticuleusement ses matières premières, mais il y a aussi la richesse de tout ce qui entoure la fragrance. Je suis guidé par la recherche de la différence.

Quelle est alors la fonction de Niche Beauty Brands ?

Accompagner les marques de niches à s’installer dans des boutiques indépendantes, dans les grands magasins ou les concept stores du marché français. Niche Beauty Brands est aussi une plateforme sur laquelle les retailers se connectent, se forment, et demandent des échantillons pour découvrir une marque.

Comment se porte le marché français en ce moment ?

Depuis quelques mois, le marché s’est durci. Or, dans toute crise, il y a des opportunités. Là, c’est d’aller dans des concepts stores qui commencent à s’ouvrir au marché du parfum de niche, afin d’élargir le champ du secteur. Comme Jane de Boy, Lulli sur la toile, Série Noire, ou Tom Greyhound et The Next Door à Paris, etc. Bref, d’aller dans des endroits connectés à la mode.

Parmi tous les parfumeurs que tu représentes, quelles sont les marques rock, pop et une jazz ?

Ah ! Rock, c’est Room 1015, DIY Punk ! Pop, je dirais Son Venïn, du fait de son créateur, le designer Dag Laska. Et jazz, sans hésiter, Colekt, pour l’ambiance peaceful de la marque !

www.n2b.store



Par Alexis Lacourte