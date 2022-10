DE L’EXTÉRIEUR ET À L’INTÉRIEUR D’UNE MAISON.

Par Serge Adam

Précédent Suivant

À l’extérieur : TP-Link Tapo C320WS C’est une caméra de surveillance extérieure avec un capteur haute résolution pour des images de bonne définition en couleur même la nuit. Une carte microSD permet de stocker les enregistrements. Pour savoir ce qui se passe devant chez sa maison et pas seulement pour se protéger des intrus, l’on peut capturer des images manuellement, converser avec quelqu’un à proximité de la caméra, ou encore déclencher la sirène ou les projecteurs.

69 €

https://www.tp-link.com/fr/home-networking/cloud-camera/tapo-c320ws/#overview

À la porte Nuki opener





Ce boitier permet de coupler son interphone à son smartphone grâce à sa passerelle Nuki Bridge connecté au réseau. C’est le couteau suisse de l’ouverture d’une porte. Les principales fonctions sont : l’ ouverture automatique qui permet de coupler l’ouverture de la porte d’entrée à la pression sur la sonnette de la porte, la fonction “Ring to open” permet aux personnes autorisées par l’application d’ouvrir automatiquement la porte d’entrée juste en sonnant chez vous grâce à la géolocalisation, ouvrir la porte quand on est absent de chez soi.

99 €

https://www.nuki.io/

À l’intérieur : Chacon Chacon lance un détecteur de dioxyde de carbone afin de mesurer facilement et à tout moment, la qualité de l’air intérieur. Il est discret, se recharge via une simple prise USB. Sa fonction principale donne les bonnes infos sur l’air que l’on respire dans une pièce et savoir quand il faut l’aérer. Parfait en ces temps d’économie d’énergies pour ne pas trop laisser ses fenêtres ouvertes. Autres fonctions donne la température et le taux d’humidité du lieu.

69,90 €

www.chacon.com

Dans la cuisine : Philips Air Cooker





C’est un nouvel appareil de cuisson douce qui combine la chaleur tournante et la vapeur afin de préserver le goût et la texture des légumes, viandes et poissons tout en préservant jusqu’à 90% des vitamines et nutriments grâce à la technologie NutriFlavor. On dispose de 8 modes de cuisson air et vapeur, sous vide, cuisson mijotée, cuisson au four, rôtir, réchauffer, décongeler. De quoi s’éclater en cuisine. L’appareil est connecté en WIFI à une application NutriU de Philips avec des recettes et vous aide à les réaliser.

579,99 €

https://www.philips.fr