BPIFRANCE : LE FRENCH TOUCH TOUR « THE (FRENCH) SHOW MUST GO ON »

La BPIfrance, Canal+ et Live Nation, ramènent les plus emblématiques des salles françaises dans votre salon. Tous les jeudis soirs à 21 heures, les 15 spectacles seront accessibles sur Canal VOD, sans abonnement et pour seulement 4,99 euros. De quoi offrir l’expérience French Touch à tous les canapés français. Au programme ? Des concerts, des one-man show, bref de l’éclectisme entre le duo classique, Saïtkoulov-Clammagirant, le 29 avril et l’électrique Skip The Use le 22. Patrice Bégay, directeur de la communication de la BPIFrance, nous donne sa définition de la French Touch. « C’est un mouvement militant qui regroupe les génies créateurs. On a entrepris de fédérer une communauté pour faire renaître et rayonner l’art de vivre et le savoir-faire à la française dans le monde entier. Et quoi de mieux pour le faire que de replacer les artistes dans les seules lumières qui ne s’éteindront jamais…les écrans des français ! » Pour le retour d’un concert (presque) normal, on dit merci qui ? La BPIFrance.

Du 25 mars au 5 juillet, les jeudis à partir de 21 heures sur Canal VOD.

La prochaine date le 22/04



Par Carla Bernini