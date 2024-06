AMIR BAYLLY : « C’EST QUE DU BONUS »

Originaire de Martigues, Amir Baylly, 25 ans, a mis un pied dans le monde du cinéma en incarnant un des Orlando du documentaire de Paul B. Preciado. Interview.

Tu incarnes Noam dans Salade grecque (Cédric Klapisch, 2023), un jeune trans originaire du Burundi. C’était ton premier rôle, comment as-tu géré le trac ?

Amir Baylly : Je dirais que quand on n’est pas du milieu, on est peut-être moins impressionné. D’autre part, je fais du mannequinat depuis mes 16 ans (il a défilé pour Isabel Marant, Armani et a collaboré avec Wallpaper, Self Service magazine… ndlr), donc j’avais l’habitude des grandes équipes et des caméras.

Comment as-tu été repéré ?

Cédric [Klapisch] cherchait une personne trans pour jouer le rôle, sa directrice de casting m’a contacté directement sur Instagram.

Tu as ensuite incarné un Orlando de Paul B. Preciado, dans sa réinterprétation documentaire du roman Virginia Woolf (Orlando, ma biographie politique, 2023). Tu connaissais le livre ?

Je l’avais lu, oui. J’ai trouvé que le travail de Paul s’inscrivait bien dans l’œuvre avant-gardiste de Woolf. Il en a fait un mélange de dialogues tirés du texte de Virginia Woolf et de chacun de nos témoignages, sous forme d’interviews.

Quel Orlando es-tu ?

Je suis Orlando au moment où il part dans les colonies. Dans l’interprétation de Paul, Orlando traverse le temps, mais aussi les personnes, selon les particularités de chacun.

Ton actu ?

J’ai repris le mannequinat, pour Mugler, Antidote, etc. Après les expériences folles que j’ai eues, je considère que tout ce qui m’arrive maintenant, c’est du bonus ! J’ai aussi un rôle dans Les Femmes au balcon, de Noémie Merlant, qui sort ce mois-ci.

La suite ?

J’ai revu Cédric, je lui ai dit que je voulais continuer à explorer le milieu du cinéma, mais que je ne savais pas où je voulais aller exactement. Il m’a dit que lui avait commencé comme électricien sur les plateaux et m’a proposé un poste de régisseur sur son prochain film, La Venue de l’avenir.



Par Violaine Epitalon

Photo Axel Vanhessche