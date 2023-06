TEST : VOTRE EMPLOI EST-IL FICTIF ?

Enfer et damnation ! Vous vous êtes levé(e) ce matin pris d’un terrible doute : et si votre job n’était qu’une vaste blague ? Passez le test et courrez voir votre boss de toute urgence.

Mercredi 5 avril, 10h00, parvis de Matignon. La Première ministre Elisabeth Borne est entourée de ses deux gardes du corps. Ah non, my bad, c’est Dussopt et Guerini. Respectivement le ministre du Travail et celui de la Transformation, ils viennent de passer 55 minutes avec les représentants des syndicats. Sur le parvis, Borne récite sa courte déclaration. À regarder les deux compères ne pipant mot, je me suis mise à psychoter : et si moi aussi, mon job était celui d’un figurant ?… Hélas, pas à 10 K par mois. Si vous vous posez les mêmes questions, voici votre test.





1) VOUS ÊTES INCAPABLE DE PITCHER VOTRE PROPRE JOB

Key transformation manager, IoT content manager, fullstack account manager… Votre fiche de poste a manifestement été générée par une I.A. Bon courage pour expliquer votre nouveau taf à Noël sans passer pour un connard de start-uper. Après trois mois dans cette boîte, vous ne savez toujours pas à quoi vous servez. Changez votre navigateur pour Ecosia, au moins vous planterez des arbres.

2) VOUS NE PARLEZ QU’EN ANGLICISMES

On ne vous jette pas la pierre. L’anglais s’est immiscé dans nos phrases depuis longtemps. Mais faut pas exagérer, si votre N+1 vous écrit sur Slack : « On se cale un meet à 11 heures pour crowdsourcer un gap analysis en test and learn ? » À ce stade, balancez votre ordi par la fenêtre. L’art de brasser du vide en anglais ne dupe personne, c’est toujours du vide.

3) VOUS ÊTES DANS UN OPEN SPACE À STATION F

EdTech, GreenTech, FemTech, ConTech, AgriTech, MedTech, FinTech, FoodTech… je vous jure, ils existent tous. À ce rythme, collez ce que vous voulez à ce suffixe et cherchez des investisseurs pour un projet bancal dont personne n’entendra parler et coulera dans six mois. Dire que vous bossez pour une licorne sur Linkedin c’est bien, payer son loyer c’est mieux.

4) VOUS ÊTES MEMBRE DU GOUVERNEMENT

Matignon, berceau des emplois fictifs, a vu passer plus de parasites qu’une broche à kebab. Favier, Chirac, Mercier, Bayrou, Juppé ou Fillon, ont tous en commun une petite ligne au casier judiciaire, on vous laisse deviner laquelle. Placer sa sœur, son cousin, sa gardienne, à un poste de parlementaire, c’est pas autorisé ? Tout le monde n’a pas eu le mémo apparemment.

5) CHATGPT VA VOUS REMPLACER

Recopier des brèves people, si votre petit cousin peut le faire, alors une I.A. le fera. C’est le raisonnement (bancal) qu’a eu le média américain CNET en licenciant une partie de ses journalistes au profit de ChatGPT. Si votre rédac’ chef est plus malin qu’Alexandre Billault, le plagiat sera évité et des économies réalisées. De toute façon, la presse people est en chute libre. Changez rapidement de voie, conseil d’amie.

6) VOUS ÊTES EN PLEIN BORE-OUT

Métro, ennui, dodo. Vos journées sont prodigieusement vides. À 11h00, vous avez fini vos tasks, vidé vos mails et bu 36 cafés. À 14h00 vous avez planifié vos prochaines vacances, précommandé un drive monop’ et viré la nouvelle babysitter. À 17h00 vous quittez l’open space, souriez docilement à votre boss et partez dormir. Puis le réveil sonne, et la même journée se répète. Il est l’heure de monter à l’étage RH.

7) VOUS ÊTES EN FULL REMOTE

N’assumant plus votre présentéisme contemplatif auprès de votre CEO, vous avez négocié le télétravail à temps plein. Fausse bonne idée, vous ne foutez PLUS RIEN. Découvrant par la même occasion le job de parent au foyer, votre boulot passe rapidement au second plan. Lessive, courses, goûter, bain, et la conf’ call de 16h00 ? Oups.



Verdict : Vous avez plus de trois réponses positives ? Démasquée ! Vous êtes Pénélope, rendez l’argent.

Note de la rédaction_ S’il vous plait, ne dites pas que ce monsieur occupe un emploi fictif rue de Grenelle. Je me suis renseignée, il arrive bien à son bureau à 8h45 tous les matins. Merci – Julie, du service juridique.

Par Fanny Mazalon