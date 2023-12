TEST : ÊTES-VOUS UN SQUATTEUR DE LUXE ?

Toujours bien mis, langage châtié et PHD en story-telling perso : vous maîtrisez l’art du pique-assiette à merveille. Mais avez-vous déjà passé un été au large de Sifnos, à bord du yacht d’un ami ? Non ? Voici comment faire.

La petite cuillère en argent ? Pas dans votre bouche. C’est tout un art de profiter des plaisirs futiles de l’existence sans débourser un centime. Pour prendre votre part d’opulence, vous avez mis au point un stratagème digne d’un professionnel, vous êtes un véritable squatteur de luxe. Voici vos skills dévoilés au grand jour :

1) VOUS AVEZ FAIT LV1 NETWORKING…

… Et LV2 culot. Votre LinkedIn est presqu’aussi impressionnant que le bottin mondain de votre grand-mère. À ce stade de manipulation sociale, être au bon endroit au bon moment ne suffit plus. Il faut aussi parler aux bonnes personnes puis s’afficher avec. Ce monde appartient aux physionomistes, et vous en faites partie. « Ça serait pas la bestie de Luca Magliano là-bas ? », deux bises dans le vent plus tard et vous êtes invité en Toscane en janvier 2024 pour le Pitti Uomo 105. C’est tout naturel.

2) ALFRED EST VOTRE CANTINE

Votre nom n’a jamais pris la poussière sur une liste d’attente. Vous fast-passez les délais depuis que vous êtes venu chez Loulou avec la bande à Quenard. Après le mois de septembre à La Chambre Bleue et la cuisine fusion de Cloche en octobre, vous avez trouvé votre nouveau QG. Alfred et son Poulet fermier du Gâtinais tous les vendredis ont eu raison de vos habitudes. L’addition ? Pas un souci depuis que vous avez partagé une clé avec Théodore Mahoudeau. C’est la maison qui offre !

3) VOTRE VINTED EST SEMI-PRO

L’habit fait le moine. Ne laissez personne vous faire croire le contraire. Avoir comme pote la Lyonnaise Lohi Bahia n’est pas une mauvaise idée pour suivre les trends. Mais la must-have-friend reste la modeuse Marine Terriblement qui n’a plus de place dans ses placards. Abonné aux dupes, vous arpentez les fripes vintages en espérant vous faire scout à tous les coins de rue. En attendant, vous avez développé un fonds de commerce sur Vinted qui ferait pâlir Inditex. Revendre les goodies reçus en cadeau ? Of course.

4) VOTRE INSTAGRAM A SON PROPRE BILAN CARBONE

Vous postez tellement de stories que Meta menace de vous faire payer un rab de serveurs. Certes votre mythe doit s’entretenir mais ne devenez pas une attention seeker pour autant. Se faire désirer reste le meilleur moyen d’attiser la curiosité. Misez sur des reels hyper esthétiques pour chaque adresse que vous squattez et faites du name dropping à chaque prise de parole. Vous finirez bien un jour sur la guestlist d’un PR un peu trop naïf. Work hard, lie hard.

5) LA CRISE DE L’IMMOBILIER ? CONNAÎT PAS

Un bon squatteur de luxe ne met pas un pied dans le RER. Pas besoin puisqu’il habite à Rivoli tout en payant un loyer digne de Cergy. Comment ? Une bonne vieille sous-loc en échange de services. Faire des plateaux de mezze à votre influpotes dans votre 65m2, ça vaut bien le soutien en maths aux enfants de la concierge et le plein de courses pour le p’tit vieux du 6e. Voilà qui équilibrera votre karma par la même occasion.

6) NEXT STOPS : SCOPELLO ET HYDRA

C’est lorsque vous êtes invité à la Villa Cristina pour finir l’été indien en Sicile que vous êtes fier de vous. Même chose pour l’invit’ au Cotommatae à Hydra pour le nouvel an. Tout n’est pas gratuit, vous allez quand même devoir faire deux ou trois posts sur les réseaux. N’oubliez pas de prendre un café chez « O Piratis », c’est totalement l’adresse où vous devez vous montrer. Mais par pitié, gommez la mention « partenariat rémunéré », ça fait vraiment low cost.

7) VOUS TRINQUEZ À L’HÔTEL DE BOURRIENNE

C’était le mois dernier et le vin était excellent. La soirée Moët et Chandon édition 2023 rassemblait du beau monde, et vous le saviez. Les chics evenings de ce style ne doivent pas être boudées. Comment vous y entrez ? Ami d’ami d’ami ? Oui, parfois. Escorting ? Non, quand même pas. Avouez que parfois, la meilleure façon d’entrer dans ces soirées, c’est d’y travailler. Ou plus simplement : connaître la baraque et prendre la porte de derrière.



Verdict : si vous pratiquez au moins trois de ces techniques, vous êtes un parasite de cette société.





Par Fanny Mazalon