ON A TESTÉ LA JOURNÉE 100% CBD

J’ai récemment trouvé la recette anti-stress à mon irritation facile, mes pulsions et mes légers problèmes d’agitation. Solution miracle naturelle pour être maxi-chill, le CBD m’accompagne dans chaque étape de ma journée…



COMMENCER EN DOUCEUR

Huit heures du mat’, réveil en furie, chauffée à bloc, prête à assurer toute la journée. Étant de nature surexcitée et hystérique, je commence toujours par un thé vert au CBD bio, encore dans mon lit. Il n’y a que ça qui puisse me détendre pour les heures à venir : je sais que je croiserai aujourd’hui la dame étrange du hall d’entrée qui mâche son chewing-gum très bruyamment et hurle au téléphone le récit de son épilation intégrale. Je sais également que je risque de croiser Sandra qui me forcera durant trois quarts d’heure à regarder les vidéos de son bébé en train de baver, en me demandant toutes les cinq minutes « Il est chou, hein ? ». Mon caractère légèrement sanguin me donnera d’abord envie de m’énerver mais, heureusement, il l’est beaucoup moins grâce à ma cure anti-stress de 30 jours au CBD. Depuis que je l’ai commencée, l’irritation est devenue rare, presque inexistante, je suis bien plus sympa avec tout le monde.

POURSUIVRE AU CALME

Manu, le joli brun de la compta, m’a même proposé un dej en tête à tête aujourd’hui. Voici deux jours que je m’y prépare : nouvelle robe, nouvelle coupe, je me sens prête, calme, opérationnelle. J’ai prévu de lui offrir un gel nettoyant douceur et un baume miracle à l’huile de chanvre et au cannabidiol, j’en connais les bienfaits et je sais d’avance qu’il sera sous le charme. Hier encore, il me pleurait dans les bras en m’expliquant ses problèmes de peau qu’aucun médecin ne parvient à régler : lèvres gercées, joues asséchées, eczéma… Pauvre amour. Tout en étant chic, classe et originale, j’apparais ainsi comme la femme idéale pour le prince en détresse. Après dej, petit coup de mou. Ma solution miracle ? Les bonbons au CBD, gummies multivitaminées qui me boostent au max. Effets immédiats : je boucle mon article une heure plus tôt que prévu. Le soir, en rentrant chez moi, je m’endors après avoir savouré une huile au CBD bio à base de noix de coco (celle-là précisément : huiles cbd 10ml ).





RITUEL DÉTENTE

Eh oui, à Technikart, nous sommes avant-gardistes, solaires, cool et vachement à la page ; nous savons que le CBD cartonne dans d’autres pays, observons que la loi française est en plein assouplissement et que la chocolaterie ringarde en bas de chez nous ferme pour être remplacée par une boutique de la plante en question. Et puis, je suis tout de même une fille à peu près carrée, je ne voudrais pas non plus être une babos fumeuse de oinj’. Je me contente donc du CBD et me rends compte que c’est bien mieux : je ne ferai jamais de bad trip et j’ai le droit d’en fumer. En toute légalité. Avec mon caractère de grande malade stressée au point de me ronger les ongles jusqu’à la moelle, un petit pèt’ me détend autant qu’un dîner de famille annulé. Et même, au-delà du côté relaxant, la consommation de CBD participe à réduire le développement de cellules cancéreuses et la reproduction des tumeurs. Finalement, mon pote Milan — addict à la clope — m’a dit l’autre jour « Tu me croiras jamais ! J’ai réussi à arrêter grâce à une plante miraculeuse ! » Mais si, bien sûr que je te crois ! Ce truc est révolutionnaire. Je suis convaincue et ravie, ce produit change bel et bien des vies, et a changé la mienne. Maintenant, j’ai mon petit rituel : je me rends sur le site de Green Store (https://thegreenstore.fr/), je fais mes emplettes, et reçois tout au plus tard deux jours après. Alors faites comme nous : succombez au CBD !



Par Léontine Behaeghel