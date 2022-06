LA CABINE ANTI-COLLÈGUE

Vous en avez assez de supporter les conversations sans but et sans fin de vos collègues les plus braillards ? Marouane Sadki, le directeur marketing de Leet Design (ils ont de magnifiques bureaux à côté de Saint-Lazare) peut sauver votre entreprise.

Comment vous est venue l’idée de créer ces cabines « anti-boulets de bureau » ?

Marouane Sadki : Ah ah, je vous laisse responsable de vos propos. Nous avions d’abord lancé l’E-Bulle, un fauteuil connecté aux allures seventies, mais il ne répondait pas au principal problème des open space : le bruit. Après une année de design et de R&D (ingénierie acoustique et mécanique), nous avons pivoté et créé l’Arche : une cabine acoustique performante et éco-conçue.

Quel est le processus de fabrication ?

Elles sont 100 % assemblées dans nos ateliers dans l’Allier. Elles sont un savant assemblage de matériaux aux différentes densités et propriétés acoustiques (acier, bois, verre…).

Que peut-on faire dans ces cabines ?

Une visio avec ses équipes, démarcher un prospect au téléphone, prendre le temps de se concentrer sur un dossier complexe, répondre à un appel perso en toute confidentialité, crier de joie… entre autres. En somme, tout ce qu’on pourrait faire si on était seul quelques instants au milieu de son bureau.

Ces cabines sont-elles le bureau du futur ?

Le but n’est pas de s’enfermer toute la journée dedans ! Mais elles ont vocation à être partagées par tous les collaborateurs. Nous pensons qu’il y en aura effectivement dans tous les bureaux d’ici peu. Vous en voulez un chez Technikart ? Nous avons des modèles à partir de 7000 euros.

www.leet-design.com



Par Gabrielle Langevin