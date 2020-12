KOBA LAD, LE MAIRE D’ÉVRY : « JE TE RACONTE MON PREMIER BAD TRIP ? »

Ton nom de scène est une référence à la Planète des singes, et ton album Affranchi au film de Scorsese. Tu es cinéphile ?

Non, absolument pas. C’est pas que je me vois dedans, mais j’arrive à comprendre les films que je cite et dont je m’inspire. Y’a pas de fiction. C’est du réel pur et dur, comme mes albums. Et tu connais, on reste le plus authentique possible.

On te répète toujours que tes intonations et ton flow ont apporté un truc encore inédit dans le rap français. Tu en avais conscience ?

Ouais, mais je pensais pas que ça allait prendre cette ampleur. Tant mieux, c’est une petite chance qui m’a permis de me faire ma place. Comment tu gères le fait d’inspirer toute une nouvelle génération de rappeurs ?

Inspirez-vous bien ! Et sinon, t’es plus Détaille ou Défonce ?

Ah bah la détaille ! C’est plus bénéf…

Par Carla Thorel

Photo Arnaud Juheria