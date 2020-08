(ARCHIVES TECHNIKART) QUAND SLAJOV ZIZEK DÉCRYPTAIT DONALD TRUMP

Il y a deux réactions à la victoire de Trump qui devraient être rejetées comme aussi inacceptables l’une que l’autre et, au bout du compte, autodestructrices. La première est l’arrogante fascination pour la stupidité de ses électeurs qui n’auraient pas compris qu’ils votaient contre leurs propres intérêts et auraient succombé à la démagogie superficielle du personnage. Souvenons-nous tout de même que, quelques mois avant l’élection, la grande affaire des médias états-uniens et canadiens étaient les affaires d’identité LGBT, comme si le problème clé de nos sociétés était le dépassement de la ségrégation sexuelle aux toilettes, ou d’imposer un troisième pronom, susceptible d’offrir une option à ceux qui ne se reconnaissent ni dans le « lui » ni dans le « elle ». Maintenant nous assistons à un brutal retour du refoulé : la victoire électorale d’un type qui a brisé toutes les règles du parti conservateur de la manière la plus directe et vulgaire.

Il est toutefois crucial de comprendre que Trump n’a pas gagné en dépit de sa vulgarité, mais à cause d’elle. Combien de fois les médias progressistes nous avaient-ils pourtant annoncé que Trump avait été attrapé le pantalon sur les chevilles, ou avait commis un suicide public (en se moquant des parents d’un héros de guerre mort, ou en se vantant d’un attrapage de chatte, etc.) ? Les arrogants commentateurs libéraux du pays étaient choqués de voir que leurs continuelles attaques acerbes au sujet des sorties racistes et sexistes de Trump, de ses inexactitudes factuelles ou de ses non-sens économiques, non seulement ne lui faisaient aucun tort, mais même augmentaient sa popularité. Ils n’ont pas compris de quelle façon fonctionnent les lois de l’identification : nous ne nous identifions pas seulement, et même pas avant tout, aux forces de quelqu’un, mais à ses faiblesses. Ainsi, plus les limitations de Trump étaient moquées, plus les gens ordinaires s’identifiaient à lui et percevaient ces attaques comme de la condescendance envers eux-mêmes.





« LA FONCTION STRATÉGIQUE DU BILLIONNAIRE TRUMP EST D’EMPÊCHER LES DÉFAVORISÉS DE SE DÉFENDRE EUX- MÊMES. »