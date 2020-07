[LES GRANDES INTERVIEWS TECHNIKART] YANN BARTHÈS : « Y A ZÉRO MANIP’ DANS CE QU’ON FAIT »

Ton post-Canal ?

« C’est vrai, avec ce nouvel horaire, on a réussi à récupérer ceux qui aiment l’actu mais pas au point de lâcher les JT, alors qu’avant, on était à un horaire où justement les JT font le plus d’audience », explique Laurent Bon qui a repéré Barthès à l’époque où il était producteur éditorial de +Clair : « J’avais pris Yann comme programmateur mais comme c’était une catastrophe, je l’avais viré au bout de deux mois et lui avais demandé des faire des petits magnétos, c’est là où j’ai compris qu’il avait un œil particulier. » Une décennie plus tard, le Petit Journal continue donc de se renouveler, appuyant d’autant plus fort sur les plaies du Grand Journal – lent show druckerisé dont Antoine de Caunes n’arrive pas à sauver ce qui pourrait l’être – qu’il s’en est extrait. Normal, après tout : qui a envie d’écouter benoîtement Xavier Bertrand vendre ses salades quand, un peu plus tard, Marine Le Pen s’étrangle de voir qu’un des jeunes membres de sa garde a avoué aux caméras du Petit Journal son admiration pour Jörg Haider ? De mater un énième sketch de la Miss Météo quand Ophélie Meunier tortille joliment des fesses pour présenter sa Minute pop ? De rire aux timides pitreries de De Caunes quand Maxime Musqua enchaîne les perfs youtubesques ? De se taper de la promo gonflante quand le Petit Journal a décidé d’y mettre fin ?

En faisant intervenir d’autres personnalités sur son plateau – « Chaque jour, il jouait sa vie en portant tout sur ses épaules et ça devenait une vraie souffrance », dixit Bon –, Yann Barthès et d’autres, comme Thomas Thouroude dans le Before ou Karim Rissouli, l’un des seuls rescapés du Grand Journal, inventent peu à peu un ton post-Canal, moins ricanant mais plus sincère, plus années 10 que 90, et les nouveaux gimmicks de la télé qui vont avec. Top magnéto pour deux heures de discussion avec Yann Barthès : journalisme, influences, polémiques, culture, promo, télé, drogue et avenir. En espérant que, bientôt, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ne seront plus les seuls politiques à détester son émission.