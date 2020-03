Archives Grandes Interview Technikart : Catherine Deneuve

Et quel regard portez-vous sur ces actrices aux États-Unis militant pour l’égalité des salaires ?

C’est particulier. Ce sont uniquement ceux qui sont déjà dans une position de force qui peuvent se le permettre. Quand on ne l’est pas, on ne peut pas se permettre de dire : « Ah non, je veux le même salaire que mon partenaire. » Au cinéma, c’est plus facile pour Jennifer Lawrence de le faire que pour mademoiselle X. On lui dira : « Bon, écoutez, on vous prendra pour un autre film mais là on laisse passer. » Ce sont des combats faussés d’avance : ils concernent une minorité de femmes qui sont vraiment dans des positions de force vis-à-vis des studios. Je trouve ça normal de réclamer le même salaire, mais pas seulement dans le cinéma. On voit bien qu’on en est encore loin, et je ne comprends pas pourquoi. Aujourd’hui, les femmes ne sont pas plus absentes de leur métier que les hommes. C’est fini, cette histoire d’absentéisme lié à la grossesse. On voit de plus en plus de femmes reprendre le travail très tôt après avoir eu un enfant, s’arrêter au dernier moment avant d’accoucher.

Vous vous organisez toujours afin de ne pas travailler une partie de l’année ?

Non. Je n’ai pas envie de tourner tout le temps, mais il se trouve que l’année dernière et cette année, j’ai enchaîné deux tournages – ce n’est pas ce que je préfère. Mais tout ça n’est pas du tout réglé ni décidé à l’avance. Mes projets sont quand même plutôt vagues, en général. Vous allez fêter vos 74 ans, vous avez une filmo riche en chefs-d’œuvre, vous tournez plus que jamais… Vous vous souciez de la postérité ?

Alors ça, vraiment, c’est quelque chose qui ne m’effleure pas du tout. Tous les acteurs disent ça.

Qu’ils s’en fichent de la postérité ? Les rares fois où j’ai posé cette question, oui. Alors que vous disiez, il y a une quarantaine d’années, vouloir « laisser une trace qui ne doive rien à quelqu’un d’autre ».

Alors la postérité pour un acteur, c’est particulier : c’est l’idée que le personnage qu’on a joué reste au-delà du temps, de la temporalité de l’œuvre. C’est incroyable de pouvoir regarder des films d’il y a trente ou cinquante ans comme s’ils avaient été tournés hier ; ils sont restés tellement vivants. Je n’ai pas non plus cette prétention de dire que j’ai marqué l’histoire du cinéma, mais j’ai été associée de manière très forte à des films qui, eux, l’ont marquée. C’est la chose principale. Vous rajoutiez, dans cette même interview, « à la manière de Garbo ou de Monroe »…

J’ai dû choisir des actrices qui ont une certaine « lumière » dont on se souvient. Il y a beaucoup de choses qui s’estompent avec le temps dans nos souvenirs des films, mais il y a des scènes qui restent, des visages d’acteurs ou d’actrices… Vous pourriez vous retirer du monde, à la Garbo ?

Sûrement pas !



Ou prendre votre retraite et partir à la campagne cultiver votre jardin ?

Non, non, je ne me vois pas vivre en dehors de Paris, il n’y a pas assez de cinémas, pas assez de vie culturelle. J’adore la campagne mais je ne pourrais y vivre. Non, je me vois bien m’arrêter trois, quatre mois, faire ma vie tranquille, ne pas avoir des rendez-vous, ne pas avoir un rythme de travail, mais je ne me vois pas du tout me retirer loin d’ici. Partir comme ça ? Là c,’est fini ! Mais à vrai dire, je n’y pense pas vraiment parce que j’ai beaucoup de projets, je vois des gens, je lis, je vais au cinéma… Vous êtes pourtant connue pour votre attachement à la campagne française.

Alors, ça fait partie de moi d’une façon très intime et très forte, et depuis l’enfance. C’est lié à ma mère, au fait que, petite, j’ai passé beaucoup de vacances à la campagne. D’où votre décision de dédier votre Prix Lumière l’an dernier aux agriculteurs français.

Absolument. C’était une façon de mettre en lumière le sort des agriculteurs, des agricultrices, des éleveurs… Ils sont tellement nombreux à disparaître chaque année, il y a tant de suicides, et on n’en parle pas tellement. Ils ont une vie très dure et je suis extrêmement reconnaissante de ce qu’ils font. Dernièrement, les agricultrices du collectif Les Foulards noirs m’ont écrit pour me parler d’un documentaire qu’elles réalisaient. J’ai fait une voix-off et le film est formidable. Leur vie est tellement dure mais elles ne peuvent pas envisager autre chose, c’est incroyable. C’est vraiment un métier passionnel. Avez-vous l’impression d’avoir changé d’image aux cours des vingt dernières années ? Un groupe d’agricultrices n’aurait jamais osé solliciter la Catherine Deneuve des années 80.

Je ne sais pas, mon image a dû changer parce que les gens m’abordent beaucoup plus facilement qu’avant. La plupart du temps, ils me remercient pour les films dans lesquels j’ai joué, c’est quand même assez étonnant. Cela dit, je ne pense pas avoir été hautaine avant. Réservée, peut-être. Plus snob ?

Non, je ne l’ai jamais été. Je pense qu’en étant jeune, j’avais plus d’appréhension à dire les choses. J’ai l’impression d’avoir évolué, mais pas d’avoir changé fondamentalement. On ne vous a pas vu aux derniers César. C’était pour des questions d’agenda ?

Non, par choix. Je n’y vais plus depuis longtemps, c’est définitif. Quand j’étais nommée pour Potiche, on m’avait dit : « Il faut vraiment que tu y ailles. » Je ne voulais pas, ça faisait des années que je n’y allais plus, et j’ai cédé. Je me suis dit après : « Bien fait pour moi ! » Mais que reprochez-vous à cette cérémonie ?

Les règles de vote ne sont pas assez claires, la soirée n’est pas assez festive, et toute la profession n’y est pas représentée. Non, c’est fini, je n’ai pas assez de considération pour eux. Donc vous n’êtes pas contre les prix d’interprétation en général, mais contre les César en particulier.

Les prix officiels, ce n’est pas vraiment mon truc. Ce n’est pas avec une décoration que je vais passer à la postérité !

Entretien Laurence Remila Photos Sylvie Castioni

Stylisme Barbara Loison

Coiffure Jean-Claude Gallon

Maquillage Thibault Vabre Interview paru dans le Technikart N°217 de novembre 2017