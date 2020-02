ARASH DERAMBARSH : L’ACTIVISTE DU DOGGY BAG

De redoublant à prix nobel_

En 2014, alors qu’il vient d’être élu conseiller municipal de Courbevoie, Arash se rend dans les supermarchés pour recueillir les invendus alimentaires. On refuse de les lui donner, il suit le conseil de nutritionnistes et fait une distribution immédiate : « 50kg d’invendus chaque soir, tandis que 10 à 15 millions de français n’ont plus d’argent le 15 du mois ». Il monte une pétition avec Mathieu Kassovitz en 2015, « parce que la redistribution marche très bien pendant deux mois mais je ne voulais pas en faire un buzz, je voulais pérenniser cette action. En un an on a fait une loi, votée le 3 février 2016. Une première mondiale. Elle dit que n’importe quel citoyen peut créer sa propre association, obtenir une habilitation à la préfecture, et réclamer les invendus alimentaires consommables au supermarché de son choix. » Tout supermarché qui refuse encourt une amende de 10 000 €. « Grâce à cette loi plus de 10 millions de repas sont distribués chaque année. » En octobre dernier, il reçoit le prix Win Win, équivalent du Nobel pour le développement durable. « Ce n’est pas moi qui reçoit un prix, c’est la France qui est récompensée. » Ancien étudiant en droit qui a redoublé 9 fois, Arash a été directeur de collection aux éditions Ramsay et au Cherche Midi et il est devenu avocat au barreau de Paris en 2018.