À L’HEURE DES HÉROS

« UNE MONTRE, FÉMININE, ÉPURÉE ET DISCRÈTE »_ Légère et d’une beauté discrète, ce modèle sera l’it-accessoire de votre poignet. www.danielwellington.com

La Chocolat 50’S 1947 Edition de BARACK OBAMA, regretté POTUS

« UNE MONTRE PRÉSIDENTIELLE ? YES WE CAN ! »_

La tradition entre la maison horlogère suisse et les présidents américains débute avec Truman en 1947. Depuis, chacun a reçu son modèle. Cette année, Kamala Harris va recevoir la sienne… À suivre !

www.vulcain.ch