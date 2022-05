TRISTAN NIHOUARN, ROCK ‘N’ BREIZH : « UN BEAU, BON CONCERT ! »

Matmatah, fierté de la Bretagne et grand habitué des Vieilles Charrues, sera au Bon Marché Rive Gauche fin mai. Interview 100 % live.

À l’occasion des 30 ans des Vieilles Charrues et des 170 ans du Bon Marché Rive Gauche, le grand magasin organise une série de concerts gratuits au travers d’un warm-up inédit – l’exposition « Un Air d’Été, invité d’honneur Les Vieilles Charrues » est à retrouver en magasin, jusqu’au 19 juin.

2022 sera l’année du retour des Bretons cultes de Matmatah (« Lambé an dro », « L’Apologie »…). En attendant le nouvel album, profitons de leurs deux concerts à venir.

Vous avez joué plusieurs fois aux Vieilles Charrues depuis 1998. Un souvenir marquant ?

Tristan Nihouarn (chanteur du groupe) : Celui d’avoir vu des dames d’un certain âge assister à un concert d’Iggy Pop. Ou de voir des punks pleurer en voyant Pierre Perret sur scène. C’est ça la magie du truc, il n’y a pas de cloisons !

Vous avez donné des milliers de concerts. Il vous arrive encore d’avoir le trac ?

Si tu n’as pas le trac avant de monter sur scène, c’est mauvais signe ! Pour les 30 ans des Vieilles Charrues, on va prendre le temps de se retrouver. Ce festival, c’est une histoire de dingue : ils étaient 300 au départ et voilà ce que c’est devenu, ça se fête !

Vous serez en concert avec tout le groupe Matmatah au Bon Marché Rive Gauche le mardi 31 mai. En quoi le public parisien est-il différent de celui du Finistère ?

Un jour de Charrues, on a l’impression d’aller à un mariage. On prend à chaque fois des photos avec les mêmes familles qui reviennent tous les ans et on voit les gamins grandir. Pour le concert au Bon Marché, ce sera tout aussi chaleureux ! Ce sera un beau – je dirais même bon ! – concert.

